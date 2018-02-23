Фигуристка Загитова готова нести флаг на церемонии закрытия Олимпиады

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что готова нести флаг страны на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Слова спортсменки передает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Если России вернут флаг, готова стать знаменосцем», — сказала олимпийская чемпионка.

Ранее теннисистка Мария Шарапова поздравила российских фигуристок с медалями Олимпиады.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 14-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».