Литовский клуб купил футболиста из-за фейковых данных на Википедии

Литовский «Паневежис» подписал контракт с нападающим Баркли Мигелем Панзо, сообщает Football Daily.

Комичность данного трансфера объясняется тем, что в клубе поверили неподтвержденным данным игрока, которые были запечатлены в свободной интернет-энциклопедии «Википедия». Согласно им, Панзо ранее выступал за английский «Куинз Парк Рейнджерс», в составе которого провел 36 игры, забив 24 мяча, а также сыграл три матча за сборную Анголы.

Однако эти данные являются недостоверными. В действительности нападающий не был футболистом «КПР», а также не вызывался в национальную команду. Официально Панзо был игроком «Уолтона» — клуба, выступающего в восьмом по силе дивизионе Англии.

В чемпионате Литвы «Паневежис» находится на десятой строчке в турнирной таблице.

WTF: A Football club in Lithuania have been tricked in to signing a fake footballer named 'Barkley Miguel Panzo' and announced him as a big star!



According to his wikipedia page he scored 24 goals in 36 games for QPR between 2010-2012 pic.twitter.com/YWYFotHnvE