Биатлонист Логинов: сборная Украины сильнее России

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги гонки в смешанной эстафете на чемпионате Европы в итальянском Риднау-валь-Риданна. По его словам, украинская сборная оказалась сильнее россиян.

«Третий день соревнований — усталость накапливается. Я старался, честно скажу. Не хочу искать оправданий, просто сборная Украины была сильнее, поздравляю их с золотом. Мои промахи? Поторопился, стараясь навязать борьбу и сократить время отставания», — цитирует Логинова сайт «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы.