Хоккеист Капризов: узнал о попадании в сборную на Игры из интернета

Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от своего попадания в заявку сборной России на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Слова спортсмена приводит RT.

«Хотя в детстве тоже смотрел хоккей по телевизору, но тогда не думал, что сам поеду на Олимпиаду. Даже четыре года назад себе этого не представлял.

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Как узнал о попадании в сборную? Зашел в интернет и увидел новость о составе команды, а затем до меня довел эту информацию лично Олег Знарок», — рассказал форвард.

Также Капризов поделился своими воспоминаниями о предыдущих Олимпиадах.

«Если честно, больше всего запомнилась Олимпиада в Сочи. Игры в Ванкувере в 2010 тоже смотрел, но в памяти они отложились не сильно. Другое дело Сочи», — заметил игрок.

Ранее фигуристка Медведева рассказала о своем настрое перед Олимпиадой-2018.