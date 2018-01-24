Олимпийский чемпион по биатлону не видит смысла в участии россиян в Играх-2018

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить до участия в Олимпийских играх 2018 года ряда российских спортсменов. В частности, в списке приглашенных на Олимпиаду не оказалось биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виткора Ана, а также фигуристки Екатерины Бобровой.

«Считаю, что нам в такой ситуации стоит подумать об участи в Олимпиаде. Ведь ни пустили не только Шипулина, но и ведущих спортсменов из других видов спорта — Устюгова, некоторых хоккеистов, ведущих конькобежцев, фигуристов», — цитирует Васильева «Советский спорт».

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По его мнению, россиянам стоит задумать о целесообразности ехать в Пхенчхан для участия в Играх.

«Вначале МОК заявлял об одних критериях допуска на Игры, а теперь они поменяли в очередной раз правила игры. И так доверия к МОК уже почти не было, а теперь оно полностью утрачено. В такой ситуации нам стоит подумать — ехать ли на такую Олимпиаду?» — заявил он.

Ранее сообщалось, что МОК запретил болельщикам проносить флаг России на трибуны стадионов, принимающих соревнования во время Олимпиады-2018.