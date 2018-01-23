Эксперт: Игры-2018 отнимут у СКА немало сил

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что зимние Олимпийские игры 2018 года могут создать проблемы для петербургского СКА в борьбе за Кубок Гагарина. Слова Кожевникова приводит газета «Известия».

«Олимпиада даст многим командам шанс на успешное выступление в плей-офф. Все-таки от СКА на Игры едет очень серьезный состав, и турнир в любом случае отнимет у них немало сил. Так что этот факт открывает дополнительные возможности в Кубке Гагарина для конкурентов петербуржцев — в первую очередь ЦСКА. Хотя в составе московских армейцев тоже немало олимпийцев», — сказал он.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане.