Министр спорта России поздравил российских фигуристок

Министр спорта России поздравил фигуристку Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате Европы. Слова чиновника передает ТАСС.

«Поздравляю Алину Загитову с золотой наградой, это фантастическое, очень выразительное выступление!

Меня сильно порадовало яркое возвращение Евгении Медведевой после серьезной травмы, считаю, что серебро чемпионата Европы равнозначно золоту. Насколько эмоциональной и уверенной была ее произвольная программа! Обе девочки тренируются у Этери Тутберидзе, но они совсем разные», — сказал Колобков.

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Также министр спорта поздравил Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева с серебром в танцевальных парах.

«Они показали красивую, трогательную историю, и установили личный рекорд — лучший результат на международных соревнованиях в карьере. Такой же личный рекорд установила пара Александра Степанова — Иван Букин, завоевавшая бронзовую награду. Их катание в этот вечер было безупречным», — подчеркнул Колобков.

Ранее сообщалось, что Загитова стала победительницей чемпионата Европы, а Медведева завоевала серебряную медаль.