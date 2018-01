Президент UFC Уайт подтвердил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона станет титульным

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что победитель боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в легкой весовой категории получит пояс чемпиона. Слова Уайта передает ТАСС.

«Я говорил, что победитель боя Фергюсон — Нурмагомедов станет бесспорным чемпионом. Других новостей у меня нет.

У Конора (Макгрегора — «Газета.Ru») нет решения, относительно его возвращения, — то он хочет в августе, то в сентябре. Это продолжается уже два года, но весовая категория должна идти дальше», — сказал Уайт.

Поединок состоится 7 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 223.

Ранее сообщалось, что Макгрегор лишен титула UFC.

Lightweight belt on the line!!@TonyFergusonXT vs. @TeamKhabib square off for #UFC223 pic.twitter.com/b83pYNTnHk