Моуринью прокомментировал решение оставить Мхитаряна вне заявки на матч АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему решил оставить полузащитника Генриха Мхитаряна вне заявки на матч 23-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити», сообщает «Советский спорт».

«Я бы солгал, если бы сказал, что это чисто тактическое решение (не выпустить Мхитаряна). Это был выбор игроков, которые на 100% думают о «Манчестер Юнайтед». У которых нет сомнений по поводу их будущего.

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Думаю, что футболисту непросто играть, когда есть сомнения по поводу его будущего. Это дополнительное давление для него, поэтому я считаю, что для него сейчас это лучший вариант. Если есть сомнения, нужно защитить игрока», — цитирует Моуринью Sky Sports.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.