Женская сборная США защитила титул молодежных чемпионок мира

Женская сборная США по хоккею обыграла команду Швеции в финале молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 9:3, сообщает ТАСС.

В составе победителей по две шайбы забросили Кейтлин Кнолл, Бритта Керл, Доминика Питри и Эбигейл Мерфи, еще одна шайба на счету Кейси О'Брайен . В составе шведок отличились Тия Йоханссон, Дженни Антонссон и Лина Юнгблом.

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Американки защитили титул в третий раз подряд.

Молодежный чемпионат мира проходил в подмосковном Дмитрове. Сборная России заняла четвертое место на турнире.

Молодежный чемпионат мира. Женщины. Финал

США — Швеция — 9:3 (3:1, 6:0, 0:2)