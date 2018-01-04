Дисквалификация российского тяжелоатлета Чена будет обжалована

Руководитель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров заявил, что организация подала апелляцию в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) после дисквалификации россиянина Олега Чена, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил. Он отметил, что жалоба будет подана и в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в случае, если IWF отклонит апелляцию.

«Мы уже подали апелляцию в международную федерацию. Если будет принято решение не в пользу наших спортсменов, останется Спортивный арбитражный суд в Лозанне», — цитирует Петрова ТАСС.

Ранее глава ФТАР заявил, что российский тяжелоатлет был дисквалифицирован из-за того, что его фамилия упоминалась в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.