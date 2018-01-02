Нурмагомедов опубликовал мультфильм о конфликте с Макгрегором

Российский представитель смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов опубликовал мультик с участием ирландца Конора Макгрегора. Ролик появился в инстаграме россиянина.

В мультфильме Хабиб обвиняет журналиста в подхалимстве. После этого в кадре появился Макгрегор и заявил, что недавнее выступление Нурмагомедова было недостаточно хорошим для того, чтобы соревноваться с ним.

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«Я хочу видеть активность, хочу видеть постоянство, хочу видеть себя!» — сказал ирландец. В ответ россиянин намекает, что Макгрегор говорит о ерунде вместо разговора о борьбе, захватах и выносливости.

Далее появляется глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и начинает произносить фразу «Конор сказал мне, что хочет драться с Хабибом в России». Однако Макгрегор закрывает рот Уайту, не давая завершить предложение.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Макгергор продолжили конфликт в социальных сетях, который начался с того, как ирландец назвал россиянина «собачьим дерьмом», на что Хабиб ответил «заткнись», использовав эмодзи в виде петуха.