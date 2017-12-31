«Арсенал» и «Вест Бромвич» сыграли вничью в заключительном матче 2017 года

Лондонский «Арсенал» и «Вест Бромвич» сыграли вничью в матче 21 тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает ТАСС.

У «пушкарей» забил Алексис Санчес на 84 минуте. На 89 с пенальти счет сравнял Джей Родригес.

«Вест Бромвич» не может выиграть на протяжении 19 матчей.

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Для главного тренера «канониров» Арсена Венгера этот матч стал 811 в Англии.

Футбол. АПЛ. 21-й тур

«Вест Бромвич» (Вест-Бромвич) — «Арсенал» (Лондон) — 1:1

Гол: 1:0 — Санчес, 84; 1:1 — Родригес (пен), 89