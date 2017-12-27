Форвард сборной России назвал причины поражения от Чехии на молодежном ЧМ

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Клим Костин назвал причины поражения от национальной команды Чехии на чемпионате мира. Слова игрока приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

«Немного не повезло, в каких-то моментах нам не хватило мастерства и хладнокровия. Не выполняли тренерскую установку, будем лучше настраиваться на следующие игры.

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На тренировках обороняемся по одной схеме, а выходим на лед — все из головы вылетает. Поработаем над этим и будем стараться исправить», — сказал Костин.

Ранее защитник молодежной сборной России по хоккею Егор Зайцев заявил, что команда провалила второй период.

Матч Россия — Чехия завершился со счетом 4:5.