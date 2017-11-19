Шведский хоккеист «Вашингтона» пошутил про отсутствие зубов у Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем прокомментировал эпизод второго периода матча с «Миннесотой Уайлд», в котором капитану столичной команды Александру Овечкину шайба попала в лицо.

«Просто пара швов на губе, так что он будет в порядке. Лишился ли он зубов? А что, у него еще остались зубы?» — цитирует Бекстрема Associated Press.

Ранее сообщалось, что шайба отскочила от клюшки Овечкина и попала ему под визор, разбив лицо.