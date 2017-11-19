Министр спорта России: меня бы расстреляли при Сталине

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков высказался о словах почетного президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, который заявил, что информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова за неправду нужно просто расстрелять, как сделал бы Иосиф Сталин.

«Мы уже привыкли к заявлениям западной прессы, они с удовольствием подхватывают любую такую тему. Леонид Васильевич переживает. Видимо, у него наболело. Это эмоции.

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При Сталине, наверное, и нас бы расстреляли, в том числе меня. Я не могу комментировать то, что сказал уважаемый Леонид Васильевич. Но, конечно, нам нужно быть максимально осторожными», — цитирует Колобкова «Чемпионат» со ссылкой на «Матч ТВ».

Ранее Колобков назвал логичным нежелание российских телеканалов транслировать Олимпийские игры в Южной Корее в случае недопуска на них сборной России.