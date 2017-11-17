Российская фигуристка Сотскова стала второй на пятом этапе Гран-при
Россиянка Мария Сотскова заняла второе место после короткой программы пятого этапа Гран-при по фигурному катанию, сообщает ТАСС.
Сотскова показал результат 67,79 балла.
Первое место заняла канадская фигуристка Кейтлин Осмонд, набравшая 69,05 балла. Третьей стала японка Юна Шираива — 66,05 балла.
Также участие принимали еще две российские спортсменки: Алина Загитова получила 62,46 балла и заняла пятое место, Елизавета Туктамышева расположилась на 11-й строчке — 53,03 балла.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Гран-при. 5-й этап. Гренобль, Франция
Женщины. Короткая программа
1. Осмонд (Канада) — 69,05,
2. Сотскова (Россия) — 67,79,
3. Шираива (Япония) — 66,06...
5. Загитова (Россия) — 62,46,
11. Туктамышева (Россия) — 53,03