Исинбаева раскритиковала Всемирное антидопинговое агентство

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что Россия сделала все, что требовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Ну, что я могу сказать про решение WADA в отношении восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА)... Полный беспредел... Столько было проделано и всё напрасно...Хотело WADA доступ к закрытым городам — пожалуйста. Увеличить необоснованно бюджет в два раза? Конечно! Принять независимых экспертов WADA, которые контролируют и координируют деятельность РУСАДА за приличные деньги — конечно, пусть приезжают. Избрать независимого Генерального директора? Избрали. Исинбаева не может быть председателем наблюдательного совета? Конечно, я место уступлю... И так постоянно.

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Только завершим выполнение критериев одной дорожной карты, так они нам новую присылают... Все это напоминало бег по замкнутому кругу: делаешь, делаешь, а результат не меняется.

А теперь о докладе Макларена и царапинах на бутылках сочинских допинг проб, доказывающих вину наших спортсменов. Мы обязаны признать работу человека, который в принципе ничего не доказал (весь его доклад основывается на догадках и предположениях). Все следственные эксперименты по повторному вскрытию банок он лично делал сам без свидетелей. Предполагаемые информаторы все засекреченные, якобы в целях их безопасности...

То есть он говорит: я все доказал, но каким путем и кто мне помогал, я вам не скажу — это не безопасно для свидетелей. Очень легко всее доказывать с вымышленными людьми на пару.

Мне лично, читавшей оба его доклада дважды, непонятно, что именно мы должны признать. В докладе нет выводов вообще. Чего они от нас хотят? Может быть они сами не знают, просто, как роботы, монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу и все.

Царапины...а знаете ли вы, что, передав весь биоматериал спортсменов после завершившихся Олимпийский игр на хранение WADA, ответственность за них несет WADA И МОК. То есть теперь, по прошествии трех лет, учитывая непростую политическую ситуацию в отношении России, они нам хотят сказать, что ответственность за царапины на банках несем МЫ... Ну, знаете ли, это уже перебор.

Откуда мы знаем, что WADA с ними делало все эти годы? Где гарантии правильного хранения и отсутствие манипуляций с банками с их стороны?! Накипело...», — написала Исинбаева в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что WADA не восстановило РУСАДА в правах.