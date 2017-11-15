Колобков: Россия выполнила все критерии WADA

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил о том, что Россия выполнила все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению антидопинговой системы. Слова Колобкова приводит ТАСС.

«Впервые мы выступили на исполкоме WADA за последние три года. Мы пытались вместе с президентом Олимпийским комитетом России (ОКР) донести позицию по Российская антидопингового агентства (РУСАДА) и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии. Дополнительно сообщили об отношении к той новой информации, которую получило WADA», — сказал Колобков.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство получило базу данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го. WADA планирует предоставить новую информацию к заседаниям исполкома и совета учредителей организации 15 и 16 ноября в Сеуле.