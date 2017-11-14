Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане ожидает участия сборной России в Играх-2018

Глава оргкомитета зимних Олимпийских Игр 2018 года Ли Хи Бом ожидает участия сборной России в соревнованиях, сообщает ТАСС.

«На данный момент рано говорить, что Россия не будет участвовать в Играх. Мы в оргкомитете (Олимпиады) искренне желаем, чтобы все страны участвовали, особенно Россия», — заявил Ли Хи Бом.

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«Мы знаем, что они очень серьезно готовятся к Играм и очень хотят участвовать. Я жду, что они примут участие», — сказал Ли Хи Бом.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет может отстранить Россию от участия в Олимпиаде.