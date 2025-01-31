Спорт
Овечкин заканчивает канадское турне: «Вашингтон» играет с «Оттавой». LIVE
Sergei Belski/USA TODAY Sports via Reuters Con
«Вашингтон» Александра Овечкина в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в гостях играет с «Оттавой». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Матч не начался
31 января 03:00
Оттава Сенаторз
Оттава, Канада
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
02:45
Доброй ночи, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой» и «Вашингтоном».
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