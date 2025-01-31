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Спорт

Овечкин заканчивает канадское турне: «Вашингтон» играет с «Оттавой». LIVE

Хоккей. НХЛ, регулярный чемпионат-2024/25. «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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Sergei Belski/USA TODAY Sports via Reuters Con
«Вашингтон» Александра Овечкина в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в гостях играет с «Оттавой». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Матч не начался
31 января 03:00
Оттава Сенаторз
Оттава, Канада
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
02:45

Доброй ночи, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой» и «Вашингтоном».

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