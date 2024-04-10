Итак, «Детройт» занимает последнее место в зоне плей-офф от Востока — вторую уайлд-кард-позицию. У «Ред Уингз» 84 очка после 77 проведенных встреч. Растерявший свой запасик «Вашингтон» отстает на один балл при том же количестве проведенных игр, но находится двумя строчками ниже — между соперниками вклинился еще «Питтсбург». При этом команде Александра Овечкина чуть проще в том плане, что она борется еще и за третью строчку Столичного дивизиона с занимающими ее сейчас «Айлендерс». У «островитян» 85 очков, то есть на два больше. Игр столько же.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Соперники отчаянно бьются (в том числе и друг с другом) за последние путевки в плей-офф. Сегодняшняя игра имеет ключевое значение. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.