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Спорт

Битва за плей-офф: «Вашингтон» Овечкина гостит в Детройте. LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ конкурирующие за попадание в плей-офф «Детройт Ред Уингз» и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина играют друг с другом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Не начался
10 апреля 02:00
Детройт Ред Уингз
Детройт, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Литтл Сизарс-арена», Детройт, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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02:05

Итак, «Детройт» занимает последнее место в зоне плей-офф от Востока — вторую уайлд-кард-позицию. У «Ред Уингз» 84 очка после 77 проведенных встреч. Растерявший свой запасик «Вашингтон» отстает на один балл при том же количестве проведенных игр, но находится двумя строчками ниже — между соперниками вклинился еще «Питтсбург». При этом команде Александра Овечкина чуть проще в том плане, что она борется еще и за третью строчку Столичного дивизиона с занимающими ее сейчас «Айлендерс». У «островитян» 85 очков, то есть на два больше. Игр столько же.

02:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Соперники отчаянно бьются (в том числе и друг с другом) за последние путевки в плей-офф. Сегодняшняя игра имеет ключевое значение. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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