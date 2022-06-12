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Спорт

Выйти в финал Кубка Стэнли: «Тампа» сражается с «Рейнджерс». LIVE

НХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. 6-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс». ОНЛАЙН

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Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports/Reuters
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Счет в серии 3-2 в пользу «Лайтнинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
Матч не начался
12 июня 03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Амали-Арена», Тампа
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
02:45

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию шестого матча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где играют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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