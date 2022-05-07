07 мая 2022, 20:00 Спорт Выйти вперед в серии: «Вашингтон Кэпиталз» играет против «Флориды Пантерз». LIVE Кубок Стэнли. 1/8 финала. 3-й матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

close 100% Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» Reuters

В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» играет против «Флориды Пантерз». После двух матчей счет в серии до четырех побед 1:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч Матч не начался 07 мая 20:00 Вашингтон Кэпиталз Вашингтон 0:0 Флорида Пантерз Санрайз Стадион «», Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период