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Спорт

Выйти вперед в серии: «Вашингтон Кэпиталз» играет против «Флориды Пантерз». LIVE

Кубок Стэнли. 1/8 финала. 3-й матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН

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Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Reuters
В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» играет против «Флориды Пантерз». После двух матчей счет в серии до четырех побед 1:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
Матч не начался
07 мая 20:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:0
Флорида Пантерз
Санрайз
Стадион «»,
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
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19:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Рады предложить вашему вниманию третий матч серии 1/8 Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Флоридой». После двух матчей счет 1:1. Стартовое вбрасывание запланировано на 20:00 по московскому времени.

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