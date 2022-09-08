ПСВ Эйндховен

Нет точного ответа, кто же из команд был ближе к победе, поэтому и ничью в этом матче можно назвать закономерным итогом. Два прекраснейших мяча забили команды, каждая имела шанс выйти вперед, но итоговый счет этого противостояния — 1:1.
Хайкин сильно выносит мяч на половину поля соперника. Не удается ПСВ образовать настоящее давление.
Все еще очень интересен тот факт, что мячом немного, но больше владеет «Будё-Глимт». А атакует ПСВ — Эл Гази нарушает правила недалеко от чужой штрафной.
Чуть подуспокоилась игра, но ПСВ все также продолжает владеть мячом, но теперь уже мяч катают защитники.
Савио не сумел совладать с собственной скорости и запутался в ногах. А тем временем Лоде у норвежцев уходит, вместо него Амудсен.
ГОООООООООООООООЛ! Гакпо забивает!, реализуя выход один на один! Оставил он позади норвежскую защиту и переиграл Хайкина.
Так, замены у ПСВ: Сайбари покидает поле, Савио вместо, Вертенссен уходит, Эл Гази доиграет вместо него.
Пока сценарий игры выглядит так же, как и в первом тайме — ПСВ быстрее и пытается атаковать, норвежцы обороняются по большей части.
А вот контратака команды выходит у «Будё-Глимта» не особо удачной. А следом еще и Берг получает желтую карточку за грубую игру.
Ух! Хайкин спасает! Разыграли угловой игроки ПСВ, опасно летит мяч в ворота, но россиянин спасает.
Звучит свисток на перерыв! ПСВ атаковал острее и быстрее, создал несколько опасных моментов, однако гол оформил «Будё-Глимт», воспользовавшись своей контратакой. 0:1, отдохнем.
ГООООООООООООООООООЛ!! Вот это внезапно, но факт! «Будё-Глимт! открывает счет в этом матче! Грёнбек смещается в центр и аккуратно пробивает под дальнюю штангу!
Неплохую комбинацию разыграли игроки ПСВ, но побороться с высоким Хёйбротеном Симонс не смог, мяч вынесен.
Верман разводил руки, обращаясь к своим партнерам после небольших ошибок и потерь позиций в центре поля.
Вот это моментище! Вертенссен сейчас упускает голевой момент — Хайкин играет неудачно, а футболиста не может замкнуть в пустые ворота.
Ух! Хёйбротен сейчас спасает свою команду, выносят мяч из пустых ворот. В этом эпизоде Хайкина вытаскивают из ворот, и страхует его защитник.
Чуть прихрамывает Сайбари. Не хотелось бы, конечно, вынужденных замен в первом тайме. Да и во втором тоже.
Владение мячом, согласно онлайн-протоколу, у нас практически равное. Но ПСВ чаще атакует и быстрее делает это.
Сайбари немного ушел в тень, был очень активен он в начале матча, но сейчас незаметен. ПСВ пока больше владеет мячом.
Пас Сангаре из глубины на Вертессена, и Хайкин играет на выходе — показалось, что сыграл не руками, но все в порядке, без нарушения правил сыграл россиянин.
А вот теперь норвежцы рванули вперед, приходится нидерландской команде сдерживать натиск гостей.
Норвежская команда пока без достаточно сильного продвижения вперед. Перепас на своей половине поля — пока это занимает основное время контроля мяча у «Будё-Глимт».
Разыгрался ПСВ. Пара достаточно опасных моментов возникает у ворот Хайкина, вынужден российский голкипер вступить в игру.
Достаточно высокие скорости у нас на первых минутах. «Будё-Глимт» пытается начать атаку со своей половины поля, ПСВ встречает высоко и отвечает.
Мяч тут же забирают себе норвежцы, но сразу выйти в быструю атаку не удалось — сыграли на Хайкина.
Итак, стартовые составы выглядят так:
ПСВ: Бенитес, Мвене, Тезе, Обиспо, Макс, Верман, Симонс, Сангаре, Сайбари, Вертессен, Гакпо.
«Будё-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Лоде, Хёйбротен, Вембангомо, Ветлесен, Берг, Салтнес, Мугиша, Грёнбек, Эспейор