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Спорт

Российский вратарь Хайкин бьется в Лиге Европы: «Будё-Глимт» и ПСВ разошлись миром

ПСВ и «Будё-Глимт» сыграли вничью в 1-м туре группового этапа Лиги Европы

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Peter Dejong/AP
Норвежский «Будё-Глимт» вместе с российским вратарем Никитой Хайкиным начал свой путь на групповом этапе Лиги Европы с выездного матча против нидерландского ПСВ. Поединок завершился ничьей с результатом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Группа A. 1-й тур
Окончен
08 сентября 19:45
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
63' Гакпо
1 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
44' Грёнбек
Стадион «Филипс», Эйндховен
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария)
1-й тайм

44' Грёнбек

2-й тайм

57' Гакпо

63' Гакпо

48' Берг

74' Амундсен

90' Симонс

90' Хайкин

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21:45

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

21:40

Нет точного ответа, кто же из команд был ближе к победе, поэтому и ничью в этом матче можно назвать закономерным итогом. Два прекраснейших мяча забили команды, каждая имела шанс выйти вперед, но итоговый счет этого противостояния — 1:1.

'90+5

Звучит финальный свисток! Ничья в матче ПСВ И «Будё-Глимта».

'90+4

Симонс получает желтую карточку за фол.

'90+3

Ветлесен! Навал от норвежцев, удар в упор, и снова спасает голкипер!

э90+2

Опасно, Гренберг! Но реагирует вратарь на опаснейший удар.

'90+1

Четыре минуты компенсировано. А желтую получает Хайкин — за затяжку времени.

'90

Навел слева от Савио, но мимо ворот.

'88

Хайкин сильно выносит мяч на половину поля соперника. Не удается ПСВ образовать настоящее давление.

'86

В целом, ничья на выезде «Будё-Глимт» вполне устраивает. Достаточно серьезный соперник.

'84

Очень уж хочет ПСВ вырвать победу, но плотно обороняются норвежцы.

'82

Сейчас попеременно обменялись атаками команды, но обошлось без опасных моментов.

'80

Гакпо сыграл достаточно грубо против своего соперника, но в целом обошлось без предупреждения.

'78

Мог бы пробить Верман, вышел он на ударную позицию, но очень быстро его закрыли.

'76

Все еще очень интересен тот факт, что мячом немного, но больше владеет «Будё-Глимт». А атакует ПСВ — Эл Гази нарушает правила недалеко от чужой штрафной.

'74

Амудсен эпично вошел в игру — опаздывал он и врезался шипами в ногу соперника. Желтая.

'72

Чуть подуспокоилась игра, но ПСВ все также продолжает владеть мячом, но теперь уже мяч катают защитники.

'70

Савио не сумел совладать с собственной скорости и запутался в ногах. А тем временем Лоде у норвежцев уходит, вместо него Амудсен.

'68

ПСВ практически не подпускает соперников к своим воротам. И Симонс забирается в офсайд.

'66

Очень активны сейчас футболисты нидерландского клуба, не намерены они отдавать очки гостям.

'64

ПСВ после гола не успокаивается, продолжает команда идти вперед.

'62

ГОООООООООООООООЛ! Гакпо забивает!, реализуя выход один на один! Оставил он позади норвежскую защиту и переиграл Хайкина.

'62

Так, замены у ПСВ: Сайбари покидает поле, Савио вместо, Вертенссен уходит, Эл Гази доиграет вместо него.

'60

Угловой достаточно опасно разыграли норвежцы, но на добивании от Салтнеса улетел выше ворот.

'58

Замена в составе норвежского клуба: Салвесен выходит вместо Эспейора.

'56

Гакпо фолил на Берге и вполне заслуженно получил предупреждение.

'54

Хайкин спасает! Верман наносит опаснейший удар, но вытаскивает Никита.

'52

Угловой удар у ворот ПСВ зарабатывают гости, но не особо опасно.

'50

Пока сценарий игры выглядит так же, как и в первом тайме — ПСВ быстрее и пытается атаковать, норвежцы обороняются по большей части.

'48

А вот контратака команды выходит у «Будё-Глимта» не особо удачной. А следом еще и Берг получает желтую карточку за грубую игру.

'47

Ух! Хайкин спасает! Разыграли угловой игроки ПСВ, опасно летит мяч в ворота, но россиянин спасает.

'46

Без замен обошлись тренерские штабы.

'46

Стартовал второй тайм.

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! ПСВ атаковал острее и быстрее, создал несколько опасных моментов, однако гол оформил «Будё-Глимт», воспользовавшись своей контратакой. 0:1, отдохнем.

'45

Минута добавлена к первому тайму.

'44

ГООООООООООООООООООЛ!! Вот это внезапно, но факт! «Будё-Глимт! открывает счет в этом матче! Грёнбек смещается в центр и аккуратно пробивает под дальнюю штангу!

'43

В атаке проводит последние минуты ПСВ, но Берг выносит мяч подальше от своей штрафной.

'41

В целом, достаточно хорошо справляется в этом матче оборона «Будё-Глимта».

'39

Неплохую комбинацию разыграли игроки ПСВ, но побороться с высоким Хёйбротеном Симонс не смог, мяч вынесен.

'37

Верман разводил руки, обращаясь к своим партнерам после небольших ошибок и потерь позиций в центре поля.

'35

Очень интересно, что ПСВ атакует больше, а мячом владеет меньше.

'33

Вот это моментище! Вертенссен сейчас упускает голевой момент — Хайкин играет неудачно, а футболиста не может замкнуть в пустые ворота.

'31

ПСВ быстро останавливает атаку соперника у своих ворот, совершая перехват.

'29

Ух! Хёйбротен сейчас спасает свою команду, выносят мяч из пустых ворот. В этом эпизоде Хайкина вытаскивают из ворот, и страхует его защитник.

'27

Чуть прихрамывает Сайбари. Не хотелось бы, конечно, вынужденных замен в первом тайме. Да и во втором тоже.

'25

Штрафной удар исполняет ПСВ, но игрок норвежской команды первый на подборе.

'23

Владение мячом, согласно онлайн-протоколу, у нас практически равное. Но ПСВ чаще атакует и быстрее делает это.

'21

Сайбари немного ушел в тень, был очень активен он в начале матча, но сейчас незаметен. ПСВ пока больше владеет мячом.

'19

Фиксирует фол главный арбитр, Симонс оказался на газоне. Но пока у нас без желтых карточек.

'17

Летит передача в штрафную норвежцев, но Хайкин вновь играет на выходе, уверенно забирая мяч.

'15

Пас Сангаре из глубины на Вертессена, и Хайкин играет на выходе — показалось, что сыграл не руками, но все в порядке, без нарушения правил сыграл россиянин.

'13

А вот теперь норвежцы рванули вперед, приходится нидерландской команде сдерживать натиск гостей.

'11

Норвежская команда пока без достаточно сильного продвижения вперед. Перепас на своей половине поля — пока это занимает основное время контроля мяча у «Будё-Глимт».

'9

Пока ПСВ выглядит поактивнее, поострее.

'7

Сайбари чуть было не затоптал защитника соперника, но атака остановилась.

'5

Разыгрался ПСВ. Пара достаточно опасных моментов возникает у ворот Хайкина, вынужден российский голкипер вступить в игру.

'3

Достаточно высокие скорости у нас на первых минутах. «Будё-Глимт» пытается начать атаку со своей половины поля, ПСВ встречает высоко и отвечает.

'1

Мяч тут же забирают себе норвежцы, но сразу выйти в быструю атаку не удалось — сыграли на Хайкина.

'1

Поехали, стартовал матч. Главный арбитр сегодня — Георги Кабаков.

19:40

Итак, стартовые составы выглядят так:

ПСВ: Бенитес, Мвене, Тезе, Обиспо, Макс, Верман, Симонс, Сангаре, Сайбари, Вертессен, Гакпо.

«Будё-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Лоде, Хёйбротен, Вембангомо, Ветлесен, Берг, Салтнес, Мугиша, Грёнбек, Эспейор

19:35

Матч начнется в 19.45 по московскому времени.

19:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы, где сражаются ПСВ и «Буде-Глимт».

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