04 ноября 2021, 20:45 Спорт Последний шанс зацепиться за плей-офф: «Локомотив» играет в Турции. LIVE Лига Европы. 4-й тур. «Галатасарай» — «Локомотив». ОНЛАЙН Антон Третяк

close 100% Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль РИА Новости

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» , у которого одно очко после трех игр, сыграет в Турции против «Галатасарая». В первом матче между этими командами турки выиграли в России 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы. Группа E. 4-й тур Матч не начался 04 ноября 20:45 Галатасарай Стамбул, Турция 0:0 Локомотив М Москва, Россия Стадион «Тюрк Телеком - Али Сами Йен», Стамбул Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)