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Лига Европы. 4-й тур. «Галатасарай» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль

РИА Новости
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» , у которого одно очко после трех игр, сыграет в Турции против «Галатасарая». В первом матче между этими командами турки выиграли в России 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Группа E. 4-й тур
Матч не начался
04 ноября 20:45
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Тюрк Телеком - Али Сами Йен», Стамбул
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:41

Стадион будет сегодня полон, а он вмещает 50 тысяч зрителей. «Галатасарай» наплевал на все запреты и решил пустить на трибуны всех желающих, но имеющих документ о вакцинации. Стадион «Али Сами Йен» — самый громкий в Европе

20:40

Превью матча от «Газеты.Ru».

20:35

Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвертое место в группе E. «Галатасарай» (7) возглавляет турнирную таблицу. «Лацио» четыре балла, у «Марселя» — три.

20:32

Стартовые составы команд:

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули, Моруцан, Актюркоглу, Дервишоглу, Чикылдэу.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Лисакович, Жемалетдинов.

20:31

Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую-онлайн трансляцию матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы между турецким «Галатасараем» и московским «Локомотивом».

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