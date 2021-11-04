В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» , у которого одно очко после трех игр, сыграет в Турции против «Галатасарая». В первом матче между этими командами турки выиграли в России 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Группа E. 4-й тур
Матч не начался
04 ноября 20:45
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Тюрк Телеком - Али Сами Йен», Стамбул
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
21:41
Стадион будет сегодня полон, а он вмещает 50 тысяч зрителей. «Галатасарай» наплевал на все запреты и решил пустить на трибуны всех желающих, но имеющих документ о вакцинации. Стадион «Али Сами Йен» — самый громкий в Европе
Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвертое место в группе E. «Галатасарай» (7) возглавляет турнирную таблицу. «Лацио» четыре балла, у «Марселя» — три.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую-онлайн трансляцию матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы между турецким «Галатасараем» и московским «Локомотивом».
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях