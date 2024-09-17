Реал Мадрид

Карвахаль в попытке сохранить мяч нарушил правила, захлебнулась атака «Реала».
Несмотря на пропущенный мяч, по-прежнему достаточно высоко действуют гости и стараются создать остроту.
Родриго получил мяч, находясь в удобнейшей позиции, но вместо удара решил пуститься в дриблинг и в итоге принес своей команде лишь угловой.
Тут же Мбаппе едва не положил второй, но Нюбель потащил из нижнего угла!
За 22 секунды «Реал» сделал то, что никак не мог соорудить весь первый тайм! Гости потеряли мяч, Тчуамени сделал отличный заброс из глубины, Родриго подхватил мяч справа с фланга сместился в штрафную. Нюбель начал выходить на него, и Родриго прострелил на одинокого Мбаппе, который в падении отправил мяч в уже пустые ворота!
ГОЛ!!!
Второй тайм!
Замена у «Реала»: Милитао вместо Васкеса.
Команды уходят отдыхать. Ураганный первый тайм мы увидели, пока очень плохи дела у «Реала». Несколько очень грубых провалов в обороне допустили хозяева, а в атаке создали минимум. В свою очередь, очень здорово пока смотрятся гости.
Штиллер навесил, Ундаву не удался удар головой.
Винисиус руками остановил оппонента на фланге недалеко от своей штрафной.
Четыре минуты добавлено.
Карвахаль сбил Ундава в своей штрафной — но в офсайде оказался игрок «Штутгарта»!
Карвахаль врезался в Ундава и сам же получил повреждение.
Едва не привезли себе гости! Шиллер ошибся на линии своей штрафной, потеряв мяч, который подхватил Мбаппе. Но француз завозился и не смог ни пробить, ни сделать передачу.
Куртуа кулаками отбивает мяч после удара Ундава!
Винисиус на скорости вошел в штрафную слева, а прострел у него получился в пятку сопернику.
Нет, судья отменяет свое решение!!!
Еще ничего не ясно: Мелера позвали к монитору!
11-метровый назначен не за эпизод с падением Беллингема — хозяева лишь получили угловой. Но после подачи в борьбе за мяч Миттельштедт, находясь прямо перед арбитром, ударил по ноге Рюдигеру! Игрок «Штутгарта» здесь может лишь радоваться, что не получил еще и вторую желтую!
Пенальти!!!
Беллингем упал в чужой штрафной, возможно, не без помощи соперника. Мяч остался у «Реала», но VAR оценит эпизод.
Родриго мог забивать из отличной позиции — спас Хабот, который заблокировал удар в падении!
Миттельштедт наказав за фол против Родриго.
И тут же «Штутгарт» отвечает! Мяч после удара Ундава попал в Карвахаля и отскочил в перекладину ворот Куртуа!
Руо в подкате прервал опаснейший прострел на Мбаппе, который уже был готов забивать от линии вратарской!
Хорош Мбаппе! Прошел через угол штрафной, оставив не у дел двоих соперников, и очень мощно пробил — Нюбель парировал!
Васкес предупрежден за грубую игру в центре поля.
Мбаппе пяткой попытался замкнуть прострел Винисиуса. Неточно, но красиво.
Затяжная атака «Реала» закончилась перехватом и выносом мяча гостями.
Родриго с нарушением отобрал мяч на фланге. Пока ничего не выходит в атаке у мадридцев.
Тчуамени нарушил правила против Мийо в центральном круге.
И снова Куртуа — в последний момент он «отстегнул» руку и парировал удар Шиллера! Игрок «Штутгарта», правда, оказался в офсайде. Но это не отменяет того факта, что «Реал» пока сыплется в обороне.
Мийо шикарно зарядил под перекладину, и не менее шикарно Куртуа взмыл и перевел мяч на угловой!
Мбаппе плотно пробил низом, Нюбель легко справился с ударом.
Левелинг опасно бил в нижний угол, не без труда Куртуа парировал!
Мийо вывалился один на один с Куртуа и бил в дальний угол — ногой потащил бельгийский голкипер!
Мадридцы разыграли угловой, мяч дошел до Тчуамени, который пытался прицельном пробить от линии штрафной — выше.
Родриго промчался по центру к радиусу чужой штрафной и попытался пасом вразрез вывести Мбаппе на ударную позицию, но защитник заблокировал передачу.
Гости очень резво начали, Куртуа уже пришлось продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы отразить удар с острого угла!
Игра началась! Главный судья — турок Халил Мелер.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Родриго, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Мбаппе, Винисиус.
«Штутгарт»: Нюбель, Вагноман, Руо, Хабот, Миттельштедт, Левелинг, Штиллер, Каразор, Мийо, Ундав, Фюрих.
Матч начнется в 21:50 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Лига чемпионов возвращается! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча 1 тура турнира между «Реалом» и «Штутгартом».