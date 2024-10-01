Замена у «Арсенала»: Кивор вышел вместо Тимбера.
Второй тайм стартовал! Поехали!
Перерыв! «Арсенал» — «ПСЖ» — 2:0.
К основному времени первого тайма одна минута добавлена.
Райя ловит мяч после удара Барколя.
Сака забрался в офсайд.
А вот тут Троссард не смог толком по мячу попасть после прострела Сака! 3:0 к перерыву — для Парижа это было бы уже слишком.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Прямым ударом с отскоком от газона забивает Букайо Сака! Никто не коснулся мяча в штрафной «ПСЖ», а Доннарумма поставил руки мимо траектории полета! 2:0!
Мендеш затолкал Сака у боковой линии, штрафной исполнят хозяева.
Хакими опередил Калафьори в борьбе за мяч на правом фланге, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — Райя на месте.
Опасно Нуну Мендеш пробил с дальнего расстояния, мяч разминулся со штангой.
3:2 по ударам в пользу парижан 1:1 по ударам в створ к этому моменту.
Попробовал Барколя из ближнего угла пробить, накрывают его защитники английской команды.
ГОООООООООООООООООООЛ! Кай Хаверц опережает Джиджи Доннарумму в борьбе за мяч, пущенный в штрафную после подачи Троссара! Отличный гол, 1:0 в пользу «Арсенала»!
Хакими выбивает мяч после прострелянной передачи от Хаверца.
Нуну Мендеш оказался на газоне после того, как Сака врезал тому локтем в грудь.
Дуэ забрался в офсайд.
Сака классно пробил в дальнюю девятку после быстрой контратаки, но промахнулся.
Невеш влепил по ноге Троссару, держится за ногу игрок «Арсенала».
Доннарумма самоотверженно идет на мяч и получает небольшое повреждение при столкновении с соперником. После небольшой паузы итальянец возвращается на поле.
Cтартовые минуты игры проходят с преимуществом хозяев.
Игра началась! Поехали!
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Заир-Эмери, Баркола, Кан Ин, Дуэ.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафьори, Райс, Парти, Сака, Хаверц, Мартинелли, Троссард.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура нового формата групповой стадии Лиги чемпионов французский «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, гостит в Лондоне у «Арсенала». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.