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Спорт

Без Сафонова тяжко: «ПСЖ» без россиянина проигрывает «Арсеналу». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур. «Арсенал» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

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Panoramic/Global Look Press
В матче первого тура нового формата групповой стадии Лиги чемпионов французский «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, гостит в Лондоне у «Арсенала». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
2-й тайм
01 октября 22:00
Арсенал
Лондон, Англия
20' Хаверц
35' Сака
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
Стадион «Эмирейтс», Лондон, Англия
1-й тайм

20' Хаверц

35' Сака

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
47'

Замена у «Арсенала»: Кивор вышел вместо Тимбера.

46'

Второй тайм стартовал! Поехали!

45+1'

Перерыв! «Арсенал» — «ПСЖ» — 2:0.

45'

К основному времени первого тайма одна минута добавлена.

44'

Райя ловит мяч после удара Барколя.

41'

Сака забрался в офсайд.

38'

А вот тут Троссард не смог толком по мячу попасть после прострела Сака! 3:0 к перерыву — для Парижа это было бы уже слишком.

35'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Прямым ударом с отскоком от газона забивает Букайо Сака! Никто не коснулся мяча в штрафной «ПСЖ», а Доннарумма поставил руки мимо траектории полета! 2:0!

34'

Мендеш затолкал Сака у боковой линии, штрафной исполнят хозяева.

31'

Хакими опередил Калафьори в борьбе за мяч на правом фланге, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — Райя на месте.

29'

Опасно Нуну Мендеш пробил с дальнего расстояния, мяч разминулся со штангой.

26'

3:2 по ударам в пользу парижан 1:1 по ударам в створ к этому моменту.

23'

Попробовал Барколя из ближнего угла пробить, накрывают его защитники английской команды.

20'

ГОООООООООООООООООООЛ! Кай Хаверц опережает Джиджи Доннарумму в борьбе за мяч, пущенный в штрафную после подачи Троссара! Отличный гол, 1:0 в пользу «Арсенала»!

18'

Хакими выбивает мяч после прострелянной передачи от Хаверца.

15'

Нуну Мендеш оказался на газоне после того, как Сака врезал тому локтем в грудь.

12'

Дуэ забрался в офсайд.

9'

Сака классно пробил в дальнюю девятку после быстрой контратаки, но промахнулся.

6'

Невеш влепил по ноге Троссару, держится за ногу игрок «Арсенала».

4'

Доннарумма самоотверженно идет на мяч и получает небольшое повреждение при столкновении с соперником. После небольшой паузы итальянец возвращается на поле.

3'

Cтартовые минуты игры проходят с преимуществом хозяев.

22:00

Игра началась! Поехали!

21:55

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Заир-Эмери, Баркола, Кан Ин, Дуэ.

21:50

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафьори, Райс, Парти, Сака, Хаверц, Мартинелли, Троссард.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура нового формата групповой стадии Лиги чемпионов французский «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, гостит в Лондоне у «Арсенала». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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