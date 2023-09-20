Перерыв! Очень просто все у «Баварии» получается, 2:0 в ее пользу после первых 45 минут.
Одна минута к основному времени первого тайма добавлена.
Прострел Регилона заканчивается ничем.
Совершенно не получается у манкунианцев овладеть мячом, ситуативные попытки провести атаку заканчиваются примерно ничем уже 40 минут игры.
Хойлунн пробивает головой мимо створа.
Киммих завалил на газон Далота, стандарт в пользу «МЮ».
ГООООООООООООООООООЛ! И вот тут левый фланг сработал! Джамал Мусиала протащил мяч практически до вратарской, выкатил пас на Гнабри, который без проблем в одно касание переправил игровой снаряд в сетку, 2:0!
Левым флангом атака у немецкой команды не проходит, мяч у манчестерцев впервые за долгое время оказывается.
ГОООООООООООООООООЛ! Андре Онана выпускает мяч из рук после удара Лероя Сане, который отыгрался «в стеночку» с Гарри Кейном и плотно пробил в нижний угол! Не сказать, что «Бавария» создала моментов на этот гол, но мяч держала последние минут 15 вполне уверенно. 1:0, повели хозяева!
Очень сильно Лаймер прострелил после прорыва по правому краю, но никого не оказалось на дальней штанге, чтобы завершить эту атаку.
Регилон жестко под Лаймера подкатился, благо без травмы обошлось — больно было полузащитнику «Баварии».
Кейн неплохо пробил по воротам Онаны, интересная позиционная атака у мюнхенцев получилась.
Рэшфорд пасует на ходу Хойлунну, но в итоге на перехвате себя великолепно Свен Ульрайх демонстрирует.
Теперь правила Юпамекано фолит, грубовато он воткнулся в Эриксена.
Пельистри нарушает правила против Горецки, фол в пользу хозяев.
Ульрайх довольно легко выходит на мяч после подачи Эриксена с углового и выбивает его за пределы штрафной площади.
Лерой Сане оказался в положении «вне игры».
Эриксен оказался перед воротами Ульрайха и пробил в ближний угол, кипер «Баварии» удар отразил.
Cтартовые минуты игры остаются за «Баварией».
Игра началась! Поехали!
Состав «МЮ»: Онана, Линделёф, Мартинес, Регилон, Дало, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Пельистри, Хойлунн, Рашфорд.
Состав «Баварии»: Ульрих, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Киммих, Гнабри, Горецка, Кейн, Зане, Дэвис, Лаймер, Мусиала.
Добрый вечер, уважаемые болельщики! В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская «Бавария» принимает «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.