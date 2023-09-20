'28

ГОООООООООООООООООЛ! Андре Онана выпускает мяч из рук после удара Лероя Сане, который отыгрался «в стеночку» с Гарри Кейном и плотно пробил в нижний угол! Не сказать, что «Бавария» создала моментов на этот гол, но мяч держала последние минут 15 вполне уверенно. 1:0, повели хозяева!