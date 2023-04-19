В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимает «Манчестер Сити». В предыдущей встрече англичане разгромили «Баварию» со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
19 апреля 22:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0:0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимает «Манчестер Сити». Начало матча — в 22.00 мск.
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