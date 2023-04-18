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Спорт

Отомстить за поражение в Мадриде: «Челси» принимает «Реал». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч. «Челси» — «Реал». ОНЛАЙН

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Карим Бензема в составе «Реала»

Карим Бензема в составе «Реала»

Reuters
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются мадридский «Реал» и лондонский «Челси». В первой встрече «сливочные» одержали победу со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
1-й тайм
18 апреля 22:00
Челси
Лондон, Англия
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия)
1-й тайм

34' Кукурелья

22' Милитао

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'43

Кукурелья подал — Бензема выбил мяч головой на угловой.

'43

Канте прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, но Алаба подставил ногу, и мяч ушел на угловой.

'42

Опасно! Модрич получил мяч на правом фланге и прострелил в центр штрафной, но Винисиус не сумел замкнуть в касание!

'41

Кукурелья навесил на ближнюю штангу, Хаверц сделал точную скидку дальше, а затем Галлахер попытался пробить головой, но мяч попал ему в затылок и улетел за лицевую.

'40

Камавинга хорошо отработал в обороне против Канте — догнал у лицевой и в подкате выбил мяч из-под ног. Угловой у «Челси».

'39

Винисиус отдал пас на ход Модричу и разогнал атаку. Хорват подождал возле штрафной и попытался вернуть мяч бразильцу, но ошибся в передаче. У обладателя «Золотого мяча» совсем не идет игра сегодня.

'37

Рис Джеймс обыгрался с партнером, элегантно прошел Камавингу на правом фланге и навесил на ближнюю штангу, но «сливочные» вынесли мяч.

'35

Кукурелья получает желтую карточку за то, что принял Родриго на бедро и сорвал перспективную контратаку «Реала».

'34

Кроос подал с углового на ближнюю штангу, но Тьяго Силва уверенно вынес мяч.

'33

Опасно! Модрич ворвался в штрафную, ушел от Тьяго Силвы и пробил в ближний угол, но Аррисабалага перевел мяч на угловой!

'32

Бензема пробил из-за пределов штрафной, но очень слабо: мяч прикатился в руки Аррисабалаге.

'32

Опасно! Галлахер пробил головой из пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной. К тому же потом боковой арбитр просигнализировал об офсайде.

'30

Кукурелья подал в штрафную «Реала» с левого фланга, но мяч пролетел через всех игроков и ускакал за боковую.

'29

Судья заметил в прошлом эпизоде офсайд.

'28

«Реал» несколькими передачами разорвал оборону «Челси», Винисиус ворвался в штрафную с левого фланга и пробил в ближний угол, но получилось прямо во вратаря!

'27

Тьяго Силва сзади ударил по ногам Бензема в центре поля. Судья свистнул фол.

'26

Галлахер навесил с левого фланга в штрафную, но не очень удачно — Камавинга спокойно пропустил мяч мимо себя, и тот улетел за лицевую.

'25

Модрич уже в третий раз потерял мяч за этот тайм. Пока не очень хорошее начало в исполнении хорвата.

'24

Милитао присел на газон. Он хромает. Видимо, в моменте столкновения с Хаверцем он повредил ногу.

'23

Тьяго Силва то ли пробил, то ли навесил во вратарскую «Реала», но Куртуа спокойно забрал мяч в руки.

'22

Милитао получил желтую карточку за то, что попал по ноге Хаверцу в борьбе за мяч!Он пропустил следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов.

'21

Рис Джеймс довольно грубо заехал по ноге Камавинге. Арбитр свистнул фол, но обошелся без желтой карточки.

'21

ШТАНГА! Родриго получил мяч в штрафной «Челси» и мощно пробил в ближний угол, но сотряс каркас ворот!

'19

Родриго разогнался по правому флангу и прострелил в штрафную «Челси», но Тьяго Силва перехватил мяч.

'18

«Челси» организовал заброс в штрафную «Реала», и Хаверц пробил головой, но Куртуа забрал мяч в руки.

'18

Рис Джеймс подал с углового на ближнюю штангу, но Милитао грамотно занял позицию и выбил мяч.

'17

Кукурелья прострелил с левого фланга в штрафную «Реала» и заработал угловой.

'16

Винисиус здорово отработал в обороне. Рис Джеймс попытался принять мяч после длинной диагонали Ковачича, но бразилец обогнал его и оттер от снаряда.

'14

Горячо! Рис Джеймс получил мяч в штрафной «Реала» и мог пробивать, но подыграл себе рукой. Арбитр свистнул фол.

'13

Винисиус прокинул мяч мимо Риса Джеймса, но неудачно — снаряд ушел за пределы поля.

'12

Энцо Фернандес пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника «Реала».

'11

Момент! Мяч удачно отскочил к Канте в штрафной «Реала», и тот мощно пробил метров с десяти, но не попал в створ!

'10

Модрич ошибся! Хорват попытался выполнить поперечную передачу, но слишком низко поднял мяч, и игроки «Челси» перехватили! Однако сами же «синие» ошиблись в передаче — Карвахаль совершил обратный перехват.

'9

Мяч попал к Тибо Куртуа, болельщики «Челси» освистывают его.

'8

Фофана ударил сзади по ноге Винисиусу, когда «Реал» продвигался на левом фланге своей атаки. Арбитр свистнул фол.

'7

Бензема и Тьяго Силва боролись за верховой матч, и бразилец задел ногу соперника. Нападающий «Реала» какое-то время посидел на газоне, но поднялся — травмы нет, игра продолжилась.

'5

«Реал» наладил контроль над мячом и пока чувствует себя вполне комфортно на «Стэмфорд Бридж».

'3

Карвахаль попытался выбить мяч, и Хаверц случайно зарядил ему по ноге. Смотрелось страшно, но обошлось без тяжелой травмы.

'1

Стартовый свисток!

21:52

Стартовый состав «Челси»: Аррисабалага, Фернандес, Силва, Канте, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Джеймс, Хаверц, Кукурелья, Фофана.

21:50

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов английский «Челси» в Лондоне принимает испанский «Реал Мадрид». Начало матча — в 22.00 мск.

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