Звезда «Реальных пацанов» Игорь Ознобихин — о шоу «Новые звезды в Африке» и дружбе с Галустяном

Актер Игорь Ознобихин вспомнил, как потерял 8 кг из-за стресса на шоу «Новые звезды в Африке»

15:21