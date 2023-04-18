Канте прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, но Алаба подставил ногу, и мяч ушел на угловой.
Опасно! Модрич получил мяч на правом фланге и прострелил в центр штрафной, но Винисиус не сумел замкнуть в касание!
Кукурелья навесил на ближнюю штангу, Хаверц сделал точную скидку дальше, а затем Галлахер попытался пробить головой, но мяч попал ему в затылок и улетел за лицевую.
Камавинга хорошо отработал в обороне против Канте — догнал у лицевой и в подкате выбил мяч из-под ног. Угловой у «Челси».
Винисиус отдал пас на ход Модричу и разогнал атаку. Хорват подождал возле штрафной и попытался вернуть мяч бразильцу, но ошибся в передаче. У обладателя «Золотого мяча» совсем не идет игра сегодня.
Рис Джеймс обыгрался с партнером, элегантно прошел Камавингу на правом фланге и навесил на ближнюю штангу, но «сливочные» вынесли мяч.
Кукурелья получает желтую карточку за то, что принял Родриго на бедро и сорвал перспективную контратаку «Реала».
Опасно! Модрич ворвался в штрафную, ушел от Тьяго Силвы и пробил в ближний угол, но Аррисабалага перевел мяч на угловой!
Опасно! Галлахер пробил головой из пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной. К тому же потом боковой арбитр просигнализировал об офсайде.
Кукурелья подал в штрафную «Реала» с левого фланга, но мяч пролетел через всех игроков и ускакал за боковую.
«Реал» несколькими передачами разорвал оборону «Челси», Винисиус ворвался в штрафную с левого фланга и пробил в ближний угол, но получилось прямо во вратаря!
Галлахер навесил с левого фланга в штрафную, но не очень удачно — Камавинга спокойно пропустил мяч мимо себя, и тот улетел за лицевую.
Модрич уже в третий раз потерял мяч за этот тайм. Пока не очень хорошее начало в исполнении хорвата.
Милитао присел на газон. Он хромает. Видимо, в моменте столкновения с Хаверцем он повредил ногу.
Тьяго Силва то ли пробил, то ли навесил во вратарскую «Реала», но Куртуа спокойно забрал мяч в руки.
Милитао получил желтую карточку за то, что попал по ноге Хаверцу в борьбе за мяч!Он пропустил следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов.
Рис Джеймс довольно грубо заехал по ноге Камавинге. Арбитр свистнул фол, но обошелся без желтой карточки.
ШТАНГА! Родриго получил мяч в штрафной «Челси» и мощно пробил в ближний угол, но сотряс каркас ворот!
Родриго разогнался по правому флангу и прострелил в штрафную «Челси», но Тьяго Силва перехватил мяч.
«Челси» организовал заброс в штрафную «Реала», и Хаверц пробил головой, но Куртуа забрал мяч в руки.
Винисиус здорово отработал в обороне. Рис Джеймс попытался принять мяч после длинной диагонали Ковачича, но бразилец обогнал его и оттер от снаряда.
Горячо! Рис Джеймс получил мяч в штрафной «Реала» и мог пробивать, но подыграл себе рукой. Арбитр свистнул фол.
Момент! Мяч удачно отскочил к Канте в штрафной «Реала», и тот мощно пробил метров с десяти, но не попал в створ!
Модрич ошибся! Хорват попытался выполнить поперечную передачу, но слишком низко поднял мяч, и игроки «Челси» перехватили! Однако сами же «синие» ошиблись в передаче — Карвахаль совершил обратный перехват.
Фофана ударил сзади по ноге Винисиусу, когда «Реал» продвигался на левом фланге своей атаки. Арбитр свистнул фол.
Бензема и Тьяго Силва боролись за верховой матч, и бразилец задел ногу соперника. Нападающий «Реала» какое-то время посидел на газоне, но поднялся — травмы нет, игра продолжилась.
Карвахаль попытался выбить мяч, и Хаверц случайно зарядил ему по ноге. Смотрелось страшно, но обошлось без тяжелой травмы.
Стартовый состав «Челси»: Аррисабалага, Фернандес, Силва, Канте, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Джеймс, Хаверц, Кукурелья, Фофана.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.