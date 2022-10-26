'10

ГООООООООООООООООООЛ! Садьо Мане — 0:1! «Барса» вроде бы перешла в позиционную атаку, но потеряла мяч, и дальше передача через полполя от Гнабри на рывок Мане привела к выходу один на один. Убежал от Бельерина форвард и изящно подсек над тер Стегеном!