Не сказать, что «Барселона» играет плохо, но как-то уж очень легко побеждает «Бавария» на «Камп Ноу», играя к тому же как минимум наполовину вторым составом... Ждем, что будет во втором тайме.
ПЕНАЛЬТИ в ворота «Баварии»! В быстрой атаке Левандовски зацепился за мяч в штрафной и был сбит де Лигтом!
Опять «Барса» дико провалилась в своей штрафной. Мане перекидывал на коротком пространстве через тер Стегена, но защитник выбил, подхвативший мяч Мусиала имел даже два момента, но в итоге вернувшийся в створ тер Стеген спас!
Серхио Бускетс вынужден был рукой хватать за плечо Мусиалу, чтобы сорвать контратаку «Баварии» — желтая карточка.
Стремительно приближается «Барселона» к сопернику по числу пасов. Но «Баварии» особенно и не надо.
Теперь Дайо Упамекано жестко сыграл против Педри и получил желтую карточку, уже третью для «Баварии».
ГОООООООООООООООООЛ! Эрик-Максим Шупо-Мотинг — 0:2! Стремительная контратака после разрезающей передачи. 3 в 3 вышли, а Гнабри перед штрафной отдал направо Шупо-Мотингу, и форвард образцово реализовал момент!
Бальде простреливал в штрафную, а затем мяч в него же и отскочил, поэтому удар от ворот, а не угловой.
Классно смещался Дембеле перед штрафной в центр, но его пас в свободную зону на Педри все же был перехвачен.
Маттейс де Лигт очень жестко встретил Роберта Левандовски, но это тоже просто штрафной, без карточки.
Шупо-Мотинг принял в штрафной под подошву и то ли пробил в дальний угол, то ли сделал передачу на штангу. Неточно и никто не успел замкнуть.
Кессье явно потянул за майку оббежавшего его в центре поля на фланге Дэвиса, но карточки избежал — только фол.
Нассер Мазрауи не пустил прокинувшего мимо него мяч Бальде — желтая карточка и штрафной из отличной точки для подачи.
ГООООООООООООООООООЛ! Садьо Мане — 0:1! «Барса» вроде бы перешла в позиционную атаку, но потеряла мяч, и дальше передача через полполя от Гнабри на рывок Мане привела к выходу один на один. Убежал от Бельерина форвард и изящно подсек над тер Стегеном!
«Бавария» мерно давит на первых минутах, но «Барса» уверенно защищается, а после навеса с правого фланга мяч уходит за лицевую линию.
А вот стартовый состав немецкой «Баварии» от Юлиана Нагельсманна: Ульрайх — Мазрауи, Упамекано, де Лигт, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мусиала, Мане — Шупо-Мотинг.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанской «Барселоны» Хави:
тер Стеген — Бельерин, Кунде, Маркос Алонсо, Бальде — Кессье, Серхио Бускетс, де Йонг — Дембеле, Педри, Левандовски.