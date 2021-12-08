Вылетел мяч из штрафной «Челси» после углового, Барриос подобрал, продвинулся вперед и пробил. Рикошет и снова угловой.
У питерцев получилось завладеть мячом и немного покатать его на своей половине поля. Сейчас пуза нужна «Зениту».
ГОООЛ! Баркли подал корне во вратарскую, Кержаков и защитники «Зенита» до него не добрались и Вернер внес мяч в ворота ладе не с метра, а с нескольких сантиметров. 0:1.
И сразу же момент у «Челси»! Сауль подхватил мяч в центре, вошел в штрафную, пробил в падении, но Кержаков сократил расстояние с соперником и отвел эту угрозу! Угловой будет.
Поехали!
Команды на поле! #ЗенитЧелси pic.twitter.com/mearB68aaX— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
«Челси» нужна победа для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе. «Зениту» уже ничего не надо, ну, может быть, кроме того, чтобы порадовать болельщиков красивым футболом.
После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе четыре очка. «Челси» (12) идет первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).
«Челси» в своем Twitter выложил фотографии из Санкт-Петербурга.
Streets of St.Petersburg! #UCL pic.twitter.com/kFlhshUJlJ— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 8, 2021
Вот как «Зенит» приехал на стадион.
Прибыли на «Газпром Арену»! #ЗенитЧелси pic.twitter.com/FbNmFcLmxz— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
Составы команд:
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.
«Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.