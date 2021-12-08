- Газета.Ru " />
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Парикмахер обнаружила, что морская свинка отгрызла ей челку, пока она спала 20:59
Вирусолог назвал «интересные» симптомы «омикрон»-штамма... 20:58
«Наконец-то дома»: ІКЕА опубликовала рекламу с Меркель 20:47
Экс-директор «Легии» назвал «Спартак» фаворитом встречи... 20:46
Наставник «Спартака» Руй Витория сделал заявление перед матчем... 20:40
В Испании обнаженные полицейские залезли в ледяную воду ради спасения собаки 20:34
Зеленский рассказал о «великолепных новостях» из Лондона 20:25
Адвокат объяснил отсутствие номеров на машине Нурмагомедова 20:22
Байден пригрозил Путину суровыми санкциями в случае «вторжения» РФ... 20:16
В «Спецтрансе» объяснили инцидент с «бесконечной» уборкой снега... 20:10
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Матч престижа: «Зенит» проигрывает «Челси» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур. «Зенит» (Россия) — «Челси» (Англия). ОНЛАЙН

close
100%
Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит», 2021 год

Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит», 2021 год

Hannah Mckay/Reuters
Петербургский «Зенит» в матче престижа принимает лондонский «Челси». От исходя противостояния ничего не зависит, обе команды уже гарантировали себе выход в евровесну — российский клуб сыграет в Лиге Европы, а действующий обладатель титула Лиги чемпионов поборется в плей-офф турнира. «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
1-й тайм
08 декабря 20:45
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 1
Челси
Лондон, Англия
2' Вернер
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
1-й тайм

2' Вернер

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'14

Вылетел мяч из штрафной «Челси» после углового, Барриос подобрал, продвинулся вперед и пробил. Рикошет и снова угловой.

'13

«Зенит» заработал угловой.

'12

У питерцев получилось завладеть мячом и немного покатать его на своей половине поля. Сейчас пуза нужна «Зениту».

'11

«Челси» продолжает давить, а «Зенит» с большим трудом отбивается.

'9

И снова достаточно остро у ворот «Зенита», но в итоге офсайд зафиксирован.

'8

Барриос отобрал мяч в своей штрафной, затем долго с ним зачем-то возился и привез угловой.

'6

Кержаков выскакивает из ворот и опережает Вернера, который выскакивал на шикарный пас от Баркли.

'5

«Зенит» пока вообще не может коснуться мяча.

'3

Еще момент у Вернера, но Караваев успел выскочить из-за спины немца и выбить мяч!

'2

ГОООЛ! Баркли подал корне во вратарскую, Кержаков и защитники «Зенита» до него не добрались и Вернер внес мяч в ворота ладе не с метра, а с нескольких сантиметров. 0:1.

'1

И сразу же момент у «Челси»! Сауль подхватил мяч в центре, вошел в штрафную, пробил в падении, но Кержаков сократил расстояние с соперником и отвел эту угрозу! Угловой будет.

'1

На трибунах 27 тысяч болельщиков — это максимум из разрешенного сейчас.

'1

Поехали!

20:41

Владелец «Челси» Роман Абрамович присутствует на матче.

20:38

«Челси» нужна победа для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе. «Зениту» уже ничего не надо, ну, может быть, кроме того, чтобы порадовать болельщиков красивым футболом.

20:36

После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе четыре очка. «Челси» (12) идет первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).

20:35

«Челси» в своем Twitter выложил фотографии из Санкт-Петербурга.

20:32

Вот как «Зенит» приехал на стадион.

20:30

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

20:20

Матч начнется в 20.45 по московскому времени.

20:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Байден пригрозил Путину суровыми санкциями в случае «вторжения» РФ на Украину
«Никогда не доверяй этому парню». Как менялись отношения Путина и Меркель
Путин в телеграмме обратился к Меркель на «ты»
«Киев привык к такому отношению»: Байден отложил звонок Зеленскому
Как Путин, Украина и мир восприняли переговоры с Байденом
Зеленский рассказал о «великолепных новостях» из Лондона
Росстат оценил инфляцию в России
В «Спецтрансе» объяснили инцидент с «бесконечной» уборкой снега в Петербурге
Великобритания не поддержит бойкот Олимпиады-2022 в Пекине
Новости и материалы
Парикмахер обнаружила, что морская свинка отгрызла ей челку, пока она спала
Вирусолог назвал «интересные» симптомы «омикрон»-штамма коронавируса
«Наконец-то дома»: ІКЕА опубликовала рекламу с Меркель
Экс-директор «Легии» назвал «Спартак» фаворитом встречи с польской командой
Наставник «Спартака» Руй Витория сделал заявление перед матчем с «Легией»
В Испании обнаженные полицейские залезли в ледяную воду ради спасения собаки
Адвокат объяснил отсутствие номеров на машине Нурмагомедова
Шольц призвал избежать конфронтации при реализации «Северного потока – 2»
В Пакистане подозреваемых в краже женщин избили и голыми протащили по рынку
США пообещали не применять силу против России в одностороннем порядке
Новый канцлер ФРГ Шольц призвал соблюдать нерушимость границ Украины
Чернышенко прокомментировал дипломатические бойкоты Олимпиады-2022
Самолет экстренно сел в Воронеже из-за ЧП на борту
Друг Андрея Панина заподозрил в причастности к его смерти украинского бизнесмена
40 верблюдов в Саудовской Аравии сняли с конкурса красоты из-за ботокса
Мизулина рассказала о попытках вмешательства в выборы 2024 года
Непомнящий оценил шансы на победу в матче против Карлсена
В Мосгорсуде вынесли вердикт участникам убийства Япончика
Все новости
«Это все фантазии, никаких 4% инфляции в 2022 году не будет»
Эксперты предсказали рост инфляции в России до 10-12% в следующем году
«Давайте вернемся к творчеству»: суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу
Гришковец рассказал об эмоциях после победы над Земфирой в суде
«Пришел получать паспорт, а мне отказали»: Глазов объяснил стрельбу в МФЦ
Убивший двух человек в МФЦ признал свою вину
«В два раза быстрее США». Вашингтон боится военных возможностей Пекина в космосе
Почему Китаю не нужны союзники в космосе — даже Россия
Ким Кардашьян стала иконой моды. И не своими силами
«Спасибо Канье»: Ким Кардашьян получила титул «Модной иконы стиля»
«Хотелось бы более тесных отношений»: что в России думают о новом канцлере ФРГ
Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
Кормил медвежатиной, дарил цветы: как Путин дружил с Меркель
«Нажмут на ту же кнопку». Как россиян оставят без анонимности в интернете
Технический эксперт Лосев оценил возможность полной блокировки Tor в России
«Радар на случай ядерной войны». США будут следить за Сибирью с Аляски
Американцы построили новый «супер-радар» LRDR. Что это такое и как он работает
Мошенничество на 2,3 млрд: что известно о задержании владельца «Рив Гош»
По подозрению в хищении задержан совладелец «Рив Гош» и «Юлмарта» Август Мейер
Вскрывать машины и проникать в квартиры: что разрешили полицейским
Государственная дума приняла закон о расширении полномочий полиции
Фото достаточно: за отсутствие масок разрешили штрафовать по записям с камер
ВС отклонил жалобу магазина, оспорившего штраф за нарушение масочного режима
Бояться не стоит: из чего делают вареную колбасу
Эксперт рассказала, что придает вареной колбасе розовый цвет
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть