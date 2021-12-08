08 декабря 2021, 20:45 Спорт Матч престижа: «Зенит» проигрывает «Челси» в Лиге чемпионов. LIVE Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур. «Зенит» (Россия) — «Челси» (Англия). ОНЛАЙН Антон Третяк

close 100% Во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит», 2021 год Hannah Mckay/Reuters

Петербургский «Зенит» в матче престижа принимает лондонский «Челси». От исходя противостояния ничего не зависит, обе команды уже гарантировали себе выход в евровесну — российский клуб сыграет в Лиге Европы, а действующий обладатель титула Лиги чемпионов поборется в плей-офф турнира. «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур 1-й тайм 08 декабря 20:45 Зенит Санкт-Петербург, Россия 0 : 1 Челси Лондон, Англия 2' Вернер Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)