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Спорт

Четвертьфинальная битва: США играют с Чехией на ЧМ по хоккею. LIVE

Хоккей. ЧМ-2024. Четвертьфинал. США — Чехия. ОНЛАЙН

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США — Чехия

США — Чехия

РИА Новости
В четвертьфинале домашнего чемпионата мира по хоккею занявшая третье место в группе А сборная Чехии играет с вторым местом подгруппы В национальной командой США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2024. 1/4 финала
1-й период
23 мая 21:20
США
0 : 0
Чехия
Стадион «О2-Арена», Прага, Чехия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'14

Ух! Пастрняк перехватил шайбу у своей синей линии и убежал на чистое рандеву с Линдгреном, обыграл его, но не смог как следует бросить и не попал!

'13

Хорошо вошел в зону и резко бросил из-под защитника Ондржей Беранек — немного неточно, но дальше атака Чехии продолжилась, и было еще две чешских попытки бросить, но обе мимо.

'12

6-8 по броскам. У Чехии преимущество. А по вбрасываниям и вовсе — 8-3 в пользу хозяев.

'11

Отличная смена сборной Чехии со сразу несколькими опасными бросками, но в итоге Линдгрен, уже лежа на льду, смог накрыть шайбу. Могучий щелчок Шпачека выловил.

'9

Опасный бросок Кофилда отражает Достал, а дальше Ткачак с пятака добавляет выше ворот.

'9

А вот хороший выход из своей зоны сборной Чехии. Пастрняк бросал из левого круга вбрасывания из-под защитника — Линдгрен среагировал и выловил в ближнем углу ловушкой.

'8

Снова атаки американцев доходят до ворот, в отличие от соперников — Достал ловит шайбу после атаки Канина.

'6

Годро передачей из-за ворот едва не забросил!

'5

Атака сборной США закончилась броском в створ, но Достал на месте.

'3

Пока все достаточно сумбурно начинается. Много катаются туда-сюда без ворот. Сейчас проброс американцев.

'1

Сборная США сразу полетела в атаку.

'1

Поеееехали! Матч начался.

21:15

Ворота защищают Чарли Линдгрен у США и Лукаш Достал у Чехии.

21:10

Чехия, напротив, начала хороша: победы над Финляндией по буллитам и Норвегией в основное время. Затем было поражение от Швейцарии по буллитам, победы над Данией, Австрией и Великобританией. Ну а в последнем туре чхи уступили в лихом матче в овертайме Канаде и заняли третье место в группе.

21:05

Сборная США тяжело начинала турнир: поражение от Швеции, победа над Германией и поражение от Словакии в овертайме. Но дальше одна за другой были снесены сборные Франции, Польши, Латвии и Казахстана. Второе место в группе должно было гарантировать четвертьфинал в Остраве, но пришлось переезжать в Прагу, так как хозяева турнира чехи заняли в группе А только третье место, а они все встречи проводят у себя в столице.

21:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале проходящего в Чехии чемпионата мира по хоккею хозяева турнира играют со сборной США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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