Ух! Пастрняк перехватил шайбу у своей синей линии и убежал на чистое рандеву с Линдгреном, обыграл его, но не смог как следует бросить и не попал!
Хорошо вошел в зону и резко бросил из-под защитника Ондржей Беранек — немного неточно, но дальше атака Чехии продолжилась, и было еще две чешских попытки бросить, но обе мимо.
Отличная смена сборной Чехии со сразу несколькими опасными бросками, но в итоге Линдгрен, уже лежа на льду, смог накрыть шайбу. Могучий щелчок Шпачека выловил.
А вот хороший выход из своей зоны сборной Чехии. Пастрняк бросал из левого круга вбрасывания из-под защитника — Линдгрен среагировал и выловил в ближнем углу ловушкой.
Снова атаки американцев доходят до ворот, в отличие от соперников — Достал ловит шайбу после атаки Канина.
Пока все достаточно сумбурно начинается. Много катаются туда-сюда без ворот. Сейчас проброс американцев.
Чехия, напротив, начала хороша: победы над Финляндией по буллитам и Норвегией в основное время. Затем было поражение от Швейцарии по буллитам, победы над Данией, Австрией и Великобританией. Ну а в последнем туре чхи уступили в лихом матче в овертайме Канаде и заняли третье место в группе.
Сборная США тяжело начинала турнир: поражение от Швеции, победа над Германией и поражение от Словакии в овертайме. Но дальше одна за другой были снесены сборные Франции, Польши, Латвии и Казахстана. Второе место в группе должно было гарантировать четвертьфинал в Остраве, но пришлось переезжать в Прагу, так как хозяева турнира чехи заняли в группе А только третье место, а они все встречи проводят у себя в столице.