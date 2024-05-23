21:05

Сборная США тяжело начинала турнир: поражение от Швеции, победа над Германией и поражение от Словакии в овертайме. Но дальше одна за другой были снесены сборные Франции, Польши, Латвии и Казахстана. Второе место в группе должно было гарантировать четвертьфинал в Остраве, но пришлось переезжать в Прагу, так как хозяева турнира чехи заняли в группе А только третье место, а они все встречи проводят у себя в столице.