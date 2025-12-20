На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Сохранить первое место: фигуристка Петросян борется за золото на чемпионате России. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН
Александр Вильф/РИА Новости
На чемпионате России по фигурному катанию женщины представляют произвольную программу. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
20:50

Четверной лутц сделала Двоеглазова, падение с четверного тулупа, тройной флип + двойной тулуп — чисто, тройной лутц + тройной тулуп — чисто. Остальной прокат чисто прошел. Смотрим оценки.

20:46

Алиса Двоеглазова на льду.

20:45

217,67 баллов заработала Фролова.

20:43

Тройной риттбергер + двойной тулуп сделан без ошибок, тройной флип тоже без ошибок, двойной аксель тоже без ошибок, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп — без ошибок, как и тройной риттбергер.

20:38

Анна Фролова на льду.

20:36

188.11 баллов получила Садкова по сумме двух прокатов.

20:34

И сразу падение с четверного тулупа, двойной флип + двойной тулуп исполнен без ошибок, как и тройной риттбергер, тройной сальхов исполнен с помаркой, лутц + двойной тулуп с ошибкой исполнен, впрочем, ошиблась она и на тройном лутце, тройной флип + двойной аксель + двойной аксель без ошибок исполнены. Плачет Садкова. Не самый удачный прокат.

20:30

Дарья Садкова на льду.

20:27

217,73 баллов получила Захарова и вышла на первое место.

20:26

Четверной тулуп + двойной тулуп — безупречно, еще один четверной тулуп исполнен чисто, как и тройной сальхов, тройной риттбергер исполнен хорошо, но упала она с каскада тройной лутц + тройной тулуп, остальные элементы спортсменка выполнила отлично, сорвав аплодисменты.

20:22

Мария Захарова на льду.

20:21

205,36 — оценка Гущиной.

20:19

Двойной аксель выполнен чисто, тройной лутц тоже исполнен чисто, тройной сальхов тоже исполнен хорошо, тройной флип + тройной тулуп с ошибкой исполнен, тройной лутц + двойной аксель + тройной тулуп исполнен с ошибкой, и вращение тоже с помаркой. Остальное было без ошибок. Ждем оценок.

20:15

Ксения Гущина на льду.

19:53

214,96 — оценка Хуснутдиновой за два проката.

19:51

Тройной аксель + двойной тулуп с ошибкой, тройной аксель исполнен отлично, тройной сальхов тоже исполнен хорошо, тройной флип исполнен хорошо, тройной лутц + тройной тулуп исполнены без ошибок, тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель — без ошибок.

19:47

Дина Хуснутдинова на льду.

19:46

196, 26 — получила Яметова за два проката

19:44

Тройной тутц + двойной тулуп исполнен с ошибкой, тройной флип — безупречно, тройной риттбергер — хорошо, двойной аксель — хорошо, тройной лутц + тройной аксель + двойной тулуп — хорошо, тройной сальхов исполнен без ошибок. Посмотрим, какие оценки поставят Яметовой.

19:39

Вероника Яметова на льду.

19:38

214,75 балла получила Нелюбова за два проката.

19:37

Тройной аксель заслужил аплодисменты зрителей, чистый тройной флип + двойной тулуп, тройной сальхов тоже чисто исполнен, как и тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп без ошибок, тройной флип + двойной аксель + двойной аксель без ошибок, тройной лутц без ошибок. Ждем оценок.

19:32

Камилла Нелюбова на льду.

19:31

215,74 — оценка Муравьевой за два проката. Она выходит на первое место.

19:28

Тройной флип + тройной тулуп выполнен хорошо, тройной флип тоже выполнен хорошо, как и тройной риттбергер, тройной сальхов + двойной тулуп — чисто, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп сделан чисто, тройной лутц сделан чисто, двойной аксель сделан безукоризненно.

19:24

На льду Софья Муравьева.

19:23

Куликова за два проката получила 206,78 балла и вышла на первое место.

19:21

Тройной сальхов сделан чисто, тройной лутц + тройной тулуп — чисто, как и тройной флип, двойной аксель исполнен без ошибок, двойной аксель сделан без ошибок, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп — чисто, тройной риттбергер — безупречен. Вся программа исполнена на очень хорошем уровне.

19:17

На льду Елизавета Куликова.

19:16

Оценка по сумме двух прокатов — 198,46.

19:11

Двойной аксель исполнен чисто, тройной сальхов тоже без ошибок, тройной риттбергер тоже без ошибок, тройной флип + двойной тулуп — без ошибок, падение с каскада тройной лутц + тройной тулуп, двойной флип тоже без ошибок. Остальная программа была без ошибок. Ждем оценок.

19:10

Ксения Синицына на льду.

19:03

Ляшенко заработала по сумме двух прокатов 202,35 балла и вышла на первое место.

19:00

Двойной аксель чисто, тройной аксель тоже чисто исполнен, как и тройной риттбергер, Тройной лутц + тройной тулуп — чисто, вся программа исполнена классно. Ждем баллы.

18:56

Анна Ляшенко на льду.

18:52

Елисова получила за два проката 194,10 балла и вышла на первое место.

18:48

Тройной аксель + двойной тулуп сделан без ошибок, тройной аксель — безупречно, как и тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп без ошибок, тройной лутц исполнен хорошо, как и тройной сальхов, хороший прокат, ждем оценок.

18:47

Мария Елисова на льду.

18:45

По сумме двух прокатов Мазур получила 162,03 балла.

18:43

И сразу же падение с четверного тулупа, с помаркой выполенны тройной флип + двойной тулуп, тройной сальхов тоже без ошибок, тройной риттбергер сделан чисто, тройной лутц + тройной тулуп сделаны хорошо, падение с каскада тройной лутц + двойной аксель, двойной сальхов тоже с ошибкой. Не самое хорошее выступление. Ждем оценки.

18:38

Мария Мазур на льду.

18:37

Кудлай заработала за два проката 187,18 балла и выходит на первое место.

18:36

Тройной лутц +тройной тулуп выполнен хорошо, тройной риттбергер исполнен без ошибок, двойной аксель был без помарок, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп — хорошо исполнены, тройной флип спортсменке удался. Чистое выступление, ждем оценок.

18:32

Арина Кудлай на льду.

18:29

Вырывается Пулина на первое место, опередив на несколько сотых свою соперницу.

18:28

Двойной аксель + тройной тулуп сделан хорошо, как и тройной лутц + двойной риттбергер, тройной лутц без ошибок,тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер — чисто, но было падение с тройного флипа, тройной сальхов хорошо получился. Ожидаем оценки.

18:24

Мария Пулина на льду.

18:25

Зубкова получила 163,35 по сумме двух прокатов.

18:23

Двойной аксель + тройной тулуп выполнен чисто, тройной лутц + тройной тулуп — без помарок, тройной флип тоже без нареканий исполнен, как и тройной сальхов. тройной флип + аксель исполнен хорошо, тройной риттбероег — без нареканий, Тройной лутц — отлично. Отличная программа ждем оценки.

18:17

Ева Зубкова на льду.

18:14

На разминке Ева Зубкова, Мария Пулина, Арина Кудлай, Мария Мазур, Мария Елисова и Анна Ляшенко.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. «Газета.Ru» представляет вашему вниманию соревнования женщин в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

