Сохранить первое место: фигуристка Петросян борется за золото на чемпионате России. LIVE

Четверной лутц сделала Двоеглазова, падение с четверного тулупа, тройной флип + двойной тулуп — чисто, тройной лутц + тройной тулуп — чисто. Остальной прокат чисто прошел. Смотрим оценки.
Тройной риттбергер + двойной тулуп сделан без ошибок, тройной флип тоже без ошибок, двойной аксель тоже без ошибок, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп — без ошибок, как и тройной риттбергер.
И сразу падение с четверного тулупа, двойной флип + двойной тулуп исполнен без ошибок, как и тройной риттбергер, тройной сальхов исполнен с помаркой, лутц + двойной тулуп с ошибкой исполнен, впрочем, ошиблась она и на тройном лутце, тройной флип + двойной аксель + двойной аксель без ошибок исполнены. Плачет Садкова. Не самый удачный прокат.
Четверной тулуп + двойной тулуп — безупречно, еще один четверной тулуп исполнен чисто, как и тройной сальхов, тройной риттбергер исполнен хорошо, но упала она с каскада тройной лутц + тройной тулуп, остальные элементы спортсменка выполнила отлично, сорвав аплодисменты.
Двойной аксель выполнен чисто, тройной лутц тоже исполнен чисто, тройной сальхов тоже исполнен хорошо, тройной флип + тройной тулуп с ошибкой исполнен, тройной лутц + двойной аксель + тройной тулуп исполнен с ошибкой, и вращение тоже с помаркой. Остальное было без ошибок. Ждем оценок.
Тройной аксель + двойной тулуп с ошибкой, тройной аксель исполнен отлично, тройной сальхов тоже исполнен хорошо, тройной флип исполнен хорошо, тройной лутц + тройной тулуп исполнены без ошибок, тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель — без ошибок.
Тройной тутц + двойной тулуп исполнен с ошибкой, тройной флип — безупречно, тройной риттбергер — хорошо, двойной аксель — хорошо, тройной лутц + тройной аксель + двойной тулуп — хорошо, тройной сальхов исполнен без ошибок. Посмотрим, какие оценки поставят Яметовой.
Тройной аксель заслужил аплодисменты зрителей, чистый тройной флип + двойной тулуп, тройной сальхов тоже чисто исполнен, как и тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп без ошибок, тройной флип + двойной аксель + двойной аксель без ошибок, тройной лутц без ошибок. Ждем оценок.
Тройной флип + тройной тулуп выполнен хорошо, тройной флип тоже выполнен хорошо, как и тройной риттбергер, тройной сальхов + двойной тулуп — чисто, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп сделан чисто, тройной лутц сделан чисто, двойной аксель сделан безукоризненно.
Тройной сальхов сделан чисто, тройной лутц + тройной тулуп — чисто, как и тройной флип, двойной аксель исполнен без ошибок, двойной аксель сделан без ошибок, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп — чисто, тройной риттбергер — безупречен. Вся программа исполнена на очень хорошем уровне.
Двойной аксель исполнен чисто, тройной сальхов тоже без ошибок, тройной риттбергер тоже без ошибок, тройной флип + двойной тулуп — без ошибок, падение с каскада тройной лутц + тройной тулуп, двойной флип тоже без ошибок. Остальная программа была без ошибок. Ждем оценок.
Двойной аксель чисто, тройной аксель тоже чисто исполнен, как и тройной риттбергер, Тройной лутц + тройной тулуп — чисто, вся программа исполнена классно. Ждем баллы.
Тройной аксель + двойной тулуп сделан без ошибок, тройной аксель — безупречно, как и тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп без ошибок, тройной лутц исполнен хорошо, как и тройной сальхов, хороший прокат, ждем оценок.
И сразу же падение с четверного тулупа, с помаркой выполенны тройной флип + двойной тулуп, тройной сальхов тоже без ошибок, тройной риттбергер сделан чисто, тройной лутц + тройной тулуп сделаны хорошо, падение с каскада тройной лутц + двойной аксель, двойной сальхов тоже с ошибкой. Не самое хорошее выступление. Ждем оценки.
Тройной лутц +тройной тулуп выполнен хорошо, тройной риттбергер исполнен без ошибок, двойной аксель был без помарок, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп — хорошо исполнены, тройной флип спортсменке удался. Чистое выступление, ждем оценок.
Двойной аксель + тройной тулуп сделан хорошо, как и тройной лутц + двойной риттбергер, тройной лутц без ошибок,тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер — чисто, но было падение с тройного флипа, тройной сальхов хорошо получился. Ожидаем оценки.
Двойной аксель + тройной тулуп выполнен чисто, тройной лутц + тройной тулуп — без помарок, тройной флип тоже без нареканий исполнен, как и тройной сальхов. тройной флип + аксель исполнен хорошо, тройной риттбероег — без нареканий, Тройной лутц — отлично. Отличная программа ждем оценки.
На разминке Ева Зубкова, Мария Пулина, Арина Кудлай, Мария Мазур, Мария Елисова и Анна Ляшенко.