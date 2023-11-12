Глебов пробивает в штрафной, но попадает в Бонгонду. Угловой приводит к тому, что Глебов вновь мощно пробивает по воротам, но выше штанги.
Заводятся обе команды. Очень много эмоций на поле.
Пять минут добавлено к матчу.
«Ростов» продолжает давить, «Спартак» пытается вырваться в контратаку, но она остановлена.
Отличная позиционная атака «Ростова» кончается тем, что Миронов пробивает издали, прямо в руки Максименко.
Двойная замена у «Спартака»: Зиньковский и Пруцев поле покидают, вместо них выходят Соболев и Мозес.
Мохеби влетает в штрафную, бьет, но удар у него не получается, прямо в руки Максименко.
Весьма нервная концовка ждет.
ГОООООООЛ! Осипенко четко в девятку пробивает.
Да, пенальти.
Идет проверка.
Ух! «Ростов» атакует позиционно, что приводит к удару головой от Комличенко. Мяч попадает в руку соперника. И, по сути, это пенальти.
«Спартак» на чужой половине поля перекатывает мяч.
Что-то очень сильно не нравится Валерию Карпину, который активно прессует арбитра.
Пытается «Ростов» что-то сделать. Чернов грубо встретил Комарова, который только появился на замене вместо Байрамяна.
Уткин пробивает с левой, но мимо ворот.
Еще одна отличная атака «Спартака». Промес обводит Миронова, пробивает, но мяч мимо ворот из-за рикошета.
Двойная замена в «Спартаке»: Мартинс меняет Игнатова, Бонгонда выходит вместо Медины.
Хорошее включение Миронова, но пас слишком высоко и далеко вдоль штрафной проходит.
Очередной угловой подает «Спартак», но отбивается «Ростов».
Денисов получает мяч у Промеса, пробивает, Песьяков на месте. Но и офсайд был.
Мохеби выигрывает воздух, но задевает соперника в прыжке, фол.
Комоличенко мощно пробивает, но рядом со штангой!
Много борьбы за мяч на поле.
Мохеби рвется вперед, пробивает, попадает в сетку, но все равно игрок в офсайде.
На угловых сейчас действует «Спартак», и пытаются игроки показать, что в руку мяч попал Комличенко.
«Спартак» продолжает бежать вперед.
Сразу тройная замена от Карпина в перерыве произошла. Чернов заменил Ланговича, Комличенко вместо Голенкова, а Миронов доиграет вместо Щетинина.
Второй тайм стартовал!
Звучит свисток на перерыв! Активно начал «Спартак» первый тайм, забил два мяча, дальше пытался огрызаться «Ростов», но пока к результату это не привело. Отдохнем.
Промес с Игнатовым вновь пытаются организовать гол, но не выходит.
Три минуты к первому тайму добавлено. Щетинин падает у штрафной Максименко, но слишком картинно.
Денисов фолит на Мохеби в центре поля.
Вновь пас проходит на Игнатова, но офсайд зафиксирован.
«Ростов» себе мяч выгрызает, хотя до опасных моментов пока что не особо доходит.
И все-таки замена. Даниил Денисов вместо Романа Зобниа. Капитанская повязка уходит к Промесу.
Игнатов очень много работы на поле выполняет, много пасов через него идет.
Так, Зобнин, судя по всему, матч все-таки продолжить не сможет. Замена вроде как готовится, переодевается Денисов.
Владение мячом сейчас практически равное.
Байрамян пробивает с левой ноги с отличной позиции, но мяч летит выше. «Ростов» сейчас чуть опаснее.
А вот теперь было опасно! Мохеби пробивает, с отскоком от газона, но почти в руки Максименко.
Зобнин игру продолжает, а «Ростов» продолжает фолить — сначала на Промесе, потом на Пруцеве.
Зобнину медики помощь оказываются. Денисов идет разминаться, но вроде как может Роман продолжить игру.
Не хватает скорости «Ростову», чтобы выйти в атаку.
«Спартак» продолжает атаковать, не выпуская «Ростов№ с его половины поля.
Медина идет на мяч в штрафной, но защитники «Ростова» останавливают все опасное.
ГООООООООООООООЛ! Промес-таки забивает свой мяч! Ошибается Песьяков при выходе, неудачно отдает передачу, и Промес после перепасовки оказывается на ударной позиции и забивает.
Промес борется рядом с воротами, делает несколько замахов, но поле кончается.
Мяч до Песьякова доходит, забирает голкипер ростовчан его в руки.
«Спартак» продолжает бороться впереди. Рябчук на левом фланге зарабатывает аут.
Дуарте спасает сейчас команду! Отличный подкат он выдает.
Мяч у «Спартака» держится очень и очень хорошо. В основном красно-белые атакуют.
Насыщенное начало матча у нас.
ГОООООООООЛ! Игнатов открывает счет! «Спартак» провел первую атаку, и Михаил из-под ноги Осипенко слета отправил мяч в ворота.
Дуарте оказывают помощь, что-то с лицом у футболиста. Тампон в носу у футболиста, может он продолжить игру.
Дождь идет в Москве. Но газон в хорошем состоянии.
Стартовый свисток звучит, поехали!
Поединок рассудит Кирилл Левников и его помощники.
Стартовые составы на поединок выглядят так.
Состав «Спартака»: Максименко, Медина, Дуарте, Рябчук, Чернов, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Зиньковский.
Состав «Ростова»: Песьяков, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Глебов, Уткин, Байрамян, Мохеби, Щетинин, Голенков.
Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом».