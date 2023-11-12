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Спорт

Абаскаль против Карпина: «Спартак» обыгрывает «Ростов». LIVE

РПЛ. 15-й тур. «Спартак» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Московский «Спартак» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 15-й тур
2-й тайм
12 ноября 19:30
Спартак М
Москва, Россия
4' Игнатов
15' Промес
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
80' Осипенко
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва, Россия
1-й тайм

4' Игнатов

15' Промес

2-й тайм

80' Осипенко

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+4

Глебов пробивает в штрафной, но попадает в Бонгонду. Угловой приводит к тому, что Глебов вновь мощно пробивает по воротам, но выше штанги.

'90+2

Заводятся обе команды. Очень много эмоций на поле.

'90+1

Пять минут добавлено к матчу.

'90

«Ростов» продолжает давить, «Спартак» пытается вырваться в контратаку, но она остановлена.

'88

Отличная позиционная атака «Ростова» кончается тем, что Миронов пробивает издали, прямо в руки Максименко.

'86

Двойная замена у «Спартака»: Зиньковский и Пруцев поле покидают, вместо них выходят Соболев и Мозес.

'84

Мохеби влетает в штрафную, бьет, но удар у него не получается, прямо в руки Максименко.

'82

Весьма нервная концовка ждет.

'81

ГОООООООЛ! Осипенко четко в девятку пробивает.

'80

Да, пенальти.

'79

Идет проверка.

'78

Ух! «Ростов» атакует позиционно, что приводит к удару головой от Комличенко. Мяч попадает в руку соперника. И, по сути, это пенальти.

'76

«Спартак» на чужой половине поля перекатывает мяч.

'74

Что-то очень сильно не нравится Валерию Карпину, который активно прессует арбитра.

'72

Пытается «Ростов» что-то сделать. Чернов грубо встретил Комарова, который только появился на замене вместо Байрамяна.

'70

Уткин пробивает с левой, но мимо ворот.

'68

Еще одна отличная атака «Спартака». Промес обводит Миронова, пробивает, но мяч мимо ворот из-за рикошета.

'66

Двойная замена в «Спартаке»: Мартинс меняет Игнатова, Бонгонда выходит вместо Медины.

'64

Хорошее включение Миронова, но пас слишком высоко и далеко вдоль штрафной проходит.

'62

Очередной угловой подает «Спартак», но отбивается «Ростов».

'60

Денисов получает мяч у Промеса, пробивает, Песьяков на месте. Но и офсайд был.

'58

Мохеби выигрывает воздух, но задевает соперника в прыжке, фол.

'55

Комоличенко мощно пробивает, но рядом со штангой!

'54

Много борьбы за мяч на поле.

'52

Мохеби рвется вперед, пробивает, попадает в сетку, но все равно игрок в офсайде.

'50

На угловых сейчас действует «Спартак», и пытаются игроки показать, что в руку мяч попал Комличенко.

'48

«Спартак» продолжает бежать вперед.

'46

Сразу тройная замена от Карпина в перерыве произошла. Чернов заменил Ланговича, Комличенко вместо Голенкова, а Миронов доиграет вместо Щетинина.

'46

Второй тайм стартовал!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Активно начал «Спартак» первый тайм, забил два мяча, дальше пытался огрызаться «Ростов», но пока к результату это не привело. Отдохнем.

'45+3

Промес с Игнатовым вновь пытаются организовать гол, но не выходит.

'45+1

Три минуты к первому тайму добавлено. Щетинин падает у штрафной Максименко, но слишком картинно.

'45

Денисов фолит на Мохеби в центре поля.

'43

Вновь пас проходит на Игнатова, но офсайд зафиксирован.

'41

«Ростов» себе мяч выгрызает, хотя до опасных моментов пока что не особо доходит.

'39

И все-таки замена. Даниил Денисов вместо Романа Зобниа. Капитанская повязка уходит к Промесу.

'37

Игнатов очень много работы на поле выполняет, много пасов через него идет.

'33

Так, Зобнин, судя по всему, матч все-таки продолжить не сможет. Замена вроде как готовится, переодевается Денисов.

'31

Владение мячом сейчас практически равное.

'29

Байрамян пробивает с левой ноги с отличной позиции, но мяч летит выше. «Ростов» сейчас чуть опаснее.

'27

А вот теперь было опасно! Мохеби пробивает, с отскоком от газона, но почти в руки Максименко.

'25

Зобнин игру продолжает, а «Ростов» продолжает фолить — сначала на Промесе, потом на Пруцеве.

'23

Зобнину медики помощь оказываются. Денисов идет разминаться, но вроде как может Роман продолжить игру.

'21

Не хватает скорости «Ростову», чтобы выйти в атаку.

'19

«Спартак» продолжает атаковать, не выпуская «Ростов№ с его половины поля.

'17

Медина идет на мяч в штрафной, но защитники «Ростова» останавливают все опасное.

'15

ГООООООООООООООЛ! Промес-таки забивает свой мяч! Ошибается Песьяков при выходе, неудачно отдает передачу, и Промес после перепасовки оказывается на ударной позиции и забивает.

'15

Промес борется рядом с воротами, делает несколько замахов, но поле кончается.

'13

Мяч до Песьякова доходит, забирает голкипер ростовчан его в руки.

'11

«Спартак» продолжает бороться впереди. Рябчук на левом фланге зарабатывает аут.

'9

Дуарте спасает сейчас команду! Отличный подкат он выдает.

'7

Мяч у «Спартака» держится очень и очень хорошо. В основном красно-белые атакуют.

'5

Насыщенное начало матча у нас.

'4

ГОООООООООЛ! Игнатов открывает счет! «Спартак» провел первую атаку, и Михаил из-под ноги Осипенко слета отправил мяч в ворота.

'3

Дуарте оказывают помощь, что-то с лицом у футболиста. Тампон в носу у футболиста, может он продолжить игру.

'1

Дождь идет в Москве. Но газон в хорошем состоянии.

'1

Стартовый свисток звучит, поехали!

19:30

Поединок рассудит Кирилл Левников и его помощники.

19:25

Стартовые составы на поединок выглядят так.

Состав «Спартака»: Максименко, Медина, Дуарте, Рябчук, Чернов, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Зиньковский.

Состав «Ростова»: Песьяков, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Глебов, Уткин, Байрамян, Мохеби, Щетинин, Голенков.

19:20

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом».

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