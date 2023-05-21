Дождливый Рим: финал «Мастерса» между Медведевым и Руне откладывается. LIVE

Пока официальный церемонии проходят на корте, дождя нет, но у некоторых зрителей есть зонты. Надеюсь, они им не понадобятся.
Еще и тучи набежали. По прогнозу погоды в Риме дожди всю неделю будут. Надеемся, что в ближайшие несколько часов дождь не пойдет.
Кстати, Медведев и Руне играли в этом сезоне на грунте в Монте-Карло. Тогда победу удержал россиянин.
В Риме сегодня солнечно. Но начало финала задерживается. Грунт готовят сотрудники арены. Не выдержал корт после дождя, который вчера в Риме прошел.