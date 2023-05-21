Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Дождливый Рим: финал «Мастерса» между Медведевым и Руне откладывается. LIVE

Теннис. «Мастерс». Рим. Финал. Даниил Медведев (Россия) — Хольгер Руне (Дания). ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира серии «Мастерс» в Риме сражается с датчанином Хольгером Руне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:36

Это похоже на ливень. Корт закрывают. Судья покидает вышку.

17:32

А у нас тревожно. Зрители открыли зонты.

17:28

Это уже шестой финал для Медведева в этом сезоне. Россиянин выиграл четыре решающих матча.

17:22

Пока официальный церемонии проходят на корте, дождя нет, но у некоторых зрителей есть зонты. Надеюсь, они им не понадобятся.

17:11

Еще и тучи набежали. По прогнозу погоды в Риме дожди всю неделю будут. Надеемся, что в ближайшие несколько часов дождь не пойдет.

17:07

Появилось сообщение, что в 17:30 матч должен начаться.

17:04

Кстати, Медведев и Руне играли в этом сезоне на грунте в Монте-Карло. Тогда победу удержал россиянин.

17:00

В Риме сегодня солнечно. Но начало финала задерживается. Грунт готовят сотрудники арены. Не выдержал корт после дождя, который вчера в Риме прошел.

16:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала турнира серии «Мастерс» в Риме, где играют россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Военная операция на Украине. День 452-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 452-й день
Дело о сожжении Корана в Волгограде будут расследовать в Чечне
В СК заявили, что об этом попросили жители республики
«Петя полюбил меня такой, какая я есть»: умер муж певицы Гурцкой замглавы Минобрнауки Кучеренко
Замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко умер во время возвращения из рабочей поездки на Кубу
Белый дом: США еще не приняли решение о передаче Украине истребителей F-16
МИД России заявил об антироссийском и антикитайском характере саммита G7 в Хиросиме
Зеленский отрицает переход Бахмута под контроль России
СК: с друзьями мальчика, сгоревшего в сарае в Раменском, беседуют следователи
Новости и материалы
Посол Украины Зварыч удалил пост о неприемлемости ожидания извинений за Волынскую резню
В Москве мужчины напали на оператора, снимающего танцы, назвав его гендерной проституткой
Анита Цой рассказала о достоинствах скончавшегося мужа Дианы Гурцкой
Порядка трети жителей Германии испытывают дефицит лекарств
Колумбийский игрок «Краснодара» Кордоба высказался о получении российского паспорта
Археологи обнаружили в Испании лицо и фаллос, высеченные в скале древними римлянами
Остин Батлер не хочет жениться на Кайе Гербер
Шольц: урегулирование ситуации на Украине не должно связываться с заморозкой конфликта
Белый дом: США не устанавливали ограничения использования Киевом своего оружия в Крыму
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
В Госдуме отреагировали на идею взыскать с Польши потраченные на нее средства СССР
Зеленский сравнил Хиросиму с Бахмутом
ВС РФ уничтожили украинское подразделение под Авдеевкой
Ветеран «Спартака» Ловчев не считает Джикию лидером команды
Фигуристка Трусова рассказала, за кого болеет в матче «Спартака» и ЦСКА
МИД России: эксперименты G7 по энергопереходу не позволяют создать устойчивый энергобаланс
Премьер Японии Кисида заявил об усилении G7 контроля по соблюдению антироссийских санкций
В Венгрии потребовали объяснений от ЕК и Киева по ситуации вокруг нефтепровода «Дружба»
Все новости
«Тихоокеанскому флоту выпала роль второго плана»: что входит в основу боевых сил ТОФ и на что он способен
21 мая отмечается день Тихоокеанского флота
Не только «Назад в будущее»: 12 отличных проектов с Майклом Дж. Фоксом
12 малоизвестных ролей звезды «Назад в будущее» Майкла Дж. Фокса
«Поляки поступают подло»: Дума обсудит запрет транзита польских фур
Госдума готовит меры в ответ на антироссийскую позицию Варшавы
«Редкий день проходил без розог»: почему Тургенев ненавидел свою мать
Как мать Тургенева мстила окружающим за жестокое детство
«Главком на месте». Украина говорит, но не показывает
Замглавы Минобороны Украины Маляр: Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ
«Подруга выгнала меня со дня рождения, потому что я пришла с детьми»
Домохозяйка из Обнинска – о финале дружбы
Психонавт и внук француженки: Ноэлю Филдингу — 50
«Всегда любил раздеваться»: примерные семьянины, которые раньше танцевали стриптиз
Юлия Такшина и еще трое знаменитостей, которые танцевали стриптиз в начале карьеры
«А у нас гуляночка». В песне Верки Сердючки услышали «недопустимое»
Мэр Краснодара поручил проверить все караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки
Как детей: какую фразу использовал Байден, чтобы осадить навязчивых журналистов
Байден призвал журналистов «быть потише» из-за вопросов о возможном дефолте США
Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов в Россию
Зурабишвили называла рейсы из России «нежелательными»
В России сообщили о взятии Бахмута. На Украине это отрицают
РИА Новости: российские силы полностью взяли Бахмут под контроль
Реформа питерской полиции, новые злодеи и уникальный экшен: каким будет фильм «Майор Гром: Игра»
Стали известны подробности сюжета новой части «Майора Грома»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях