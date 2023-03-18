Битва за финал: Медведев сражается с американцем Тиафо в Индиан-Уэллсе. LIVE

Хороший розыгрыш, но в итоге Медведев не справляется, пытаясь перевести по линии с форхенда — 40:15.
Классно укоротил в розыгрыше Тиафо, Медведев догнал, но явно не попадал. Однако американец попытался сыграть, и от обода его ракетки мяч улетел в сторону — 4:4.
В самую линию принял Тиафо сильную подачу Медведева, но тот воткнул в линию обратный кросс — 15:0.
Навязал борьбу Медведев со второй подачи американца, но тому очень помог трос, превратив удар в виннер — 15:0.
Аут у Тиафо диагональным форхендом в розыгрыше после второй подачи — 0:40, тройной брейк-пойнт.
Затяжной розыгрыш после второй подачи Тиафо вновь заканчивается его укороченным в сетку — 0:30.
Атаковал американец после второй подачи Даниила. Сначала обменивались сильными диагональными кроссами, а потом Тиафо мощно перевел. Хотел в самую линию, но немножко не попал — 2:2.
Опять разнообразно играли в первом розыгрыше на подаче Тиафо, но в итоге он фирменно мощно пробил, и Даниил не справился — 15:0.
Долго обменивались диагональными слайсами, потом Медведев перевел по линии, начал разбрасывать по углам, Тиафо ввязался в это и не попал — 40:15.
На уровне АТР-тура Медведев и Тиафо встречались четырежды, и все матчи остались за Даниилом, включая победы на Astralian Open и US Open в 2020 году. А вот в 2015 году на Челленджере выиграл американец.