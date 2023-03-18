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Спорт

Битва за финал: Медведев сражается с американцем Тиафо в Индиан-Уэллсе. LIVE

Теннис. Турнир «Мастерс». Индиан-Уэллс. Полуфинал. Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо. ОНЛАЙН

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Российский теннисист Даниил Медведев продолжает выступление на турнире серии «Мастерс», который проходит в Индиан-Уэллсе, и в полуфинале играет с представителем США Фрэнсисом Тиафо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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00:17

Подачей завершает гейм Тиафо — 4:5.

00:16

Хороший розыгрыш, но в итоге Медведев не справляется, пытаясь перевести по линии с форхенда — 40:15.

00:15

Подает, выходит к сетке и забивает американец — 30:15.

00:15

Отличный прием Даниила — 15:15.

00:14

Подача — выход к сетке — завершение с лета — 15:0.

00:14

Классно укоротил в розыгрыше Тиафо, Медведев догнал, но явно не попадал. Однако американец попытался сыграть, и от обода его ракетки мяч улетел в сторону — 4:4.

00:13

Еще очко с подачи — 40:0.

00:13

Нет приема — 30:0.

00:12

В самую линию принял Тиафо сильную подачу Медведева, но тот воткнул в линию обратный кросс — 15:0.

00:10

Догоняет Даниил укороченный, но не поднимает — 3:4.

00:10

Тиафо идет с подачи к сетке и укорачивает с лета — 40:0.

00:09

Аут по длине с приема — 30:0.

00:09

Навязал борьбу Медведев со второй подачи американца, но тому очень помог трос, превратив удар в виннер — 15:0.

00:08

Тиафо атаковал, но пробил в сетку, и тут же подачей завершил гейм россиянин — 3:3.

00:07

А теперь Медведев укоротил в сетку в розыгрыше на втором мяче — 30:30.

00:07

Эйс — 30:15.

00:07

А вот тут уже удар Медведева в сетку — 15:15.

00:06

Остро принял вторую подачу Тиафо, но не справился со вторым ударом Даниила — 15:0.

00:04

Вторым ударом после приема забивает — 2:3. Спас гейм!

00:04

Эйс — больше.

00:03

Отыгрывается Фрэнсис — 40:40.

00:%03

Прием в сетку — 30:40, остался один брейк-пойнт.

00:02

В обычной ситуации Даниил пробивает в сетку — 15:40, еще два брейковых мяча.

00:01

Аут у Тиафо диагональным форхендом в розыгрыше после второй подачи — 0:40, тройной брейк-пойнт.

00:00

Затяжной розыгрыш после второй подачи Тиафо вновь заканчивается его укороченным в сетку — 0:30.

00:00

Блестящий форхенд на вылет вторым ударом от Даниила — 0:15.

23:59

Атаковал американец после второй подачи Даниила. Сначала обменивались сильными диагональными кроссами, а потом Тиафо мощно перевел. Хотел в самую линию, но немножко не попал — 2:2.

23:58

Опять Тиафо решается на укороченный и опять не перекидывает сетку — 40:0.

23:58

Уже вторым ударом после приема ставит Даниил в тупик оппонента — 30:0.

23:56

Аут в первом розыгрыше на подаче Медведева у его соперника — 15:0.

23:56

Первая не прошла, но и второй забрал гейм Тиафо — 1:2.

23:55

Еще одна ракета с подачи — 40:30.

23:55

Отыгрывается подачей — 30:30.

23:54

Укоротил Тиафо после приема, но в сетку — 15:30.

23:54

А теперь обострение американца по линии с форхенда улетает далеко в коридор — 15:15.

23:52

Опять разнообразно играли в первом розыгрыше на подаче Тиафо, но в итоге он фирменно мощно пробил, и Даниил не справился — 15:0.

23:52

Подачей завершает гейм Даниил — 1:1.

23:51

Долго обменивались диагональными слайсами, потом Медведев перевел по линии, начал разбрасывать по углам, Тиафо ввязался в это и не попал — 40:15.

23:51

Блестящая подача — 30:15.

23:50

А вот тут аут по длине у американца в розыгрыше — 15:15.

23:50

Агрессивно принимает вторую подачу Медведева Тиафо — 0:15.

23:49

Еще два очка быстро набирает Фрэнсис. Завершает первый гейм под ноль эйсом. 0:1.

23:48

Очень глубоко принял Медведев. Если бы попал, были бы у американца проблемы — 30:0.

23:47

Затяжной первый розыгрыш со второй подачи Тиафо заканчивается в его пользу — 15:0.

23:46

Ну что, начинаем.

23:45

Уже идет разминка, а подавать первым будет Тиафо. Все как любит Медведев.

23:40

Скоро появятся теннисисты на корте и начнут разминку. Никуда не уходите.

23:15

Парный женский финал заканчивается. Начало нашего матча немного откладыввается.

23:10

Медведев побеждает на протяжении 18-ти матчей кряду.

23:05

На уровне АТР-тура Медведев и Тиафо встречались четырежды, и все матчи остались за Даниилом, включая победы на Astralian Open и US Open в 2020 году. А вот в 2015 году на Челленджере выиграл американец.

23:00

Матч должен начаться примерно в 23.15 мск.

22:55

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Россиянин Даниил Медведев бьется с американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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