Восемь сильнейших: жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. LIVE

13:40

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». Мадридцы выигрывали этот турнир — с учетом его прежних названий и форматов — рекордные 14 раз. Эксперт «Газеты.Ru», бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает, что и теперь у «сливочных» высокие шансы на победу — впрочем, отмечая также «Баварию» и «Манчестер Сити».

«Конечно, «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов. Если ей еще и будет способствовать удача, то это один из претендентов на победу. Команда очень сбалансированная: вратари хорошие, защитники очень надежные, полузащитники креативные — и голевую могут отдать, и контроль хороший, и забить могут.

Но и «Манчестер Сити» до конца будет бороться за титул, и «Реал», наверняка — хотя, может, это и не такая сбалансированная команда. Но мы помним прошлый сезон, когда они вытаскивали матчи и в конце концов выиграли Лигу чемпионов», — сказал Кечинов.