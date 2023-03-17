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Спорт

Восемь сильнейших: жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала, жеребьевка. ОНЛАЙН

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Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов

Reuters
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:22

Итак, вот четвертьфинальные пары:

«Реал» (Испания) — «Челси» (Англия)

«Интер» (Италия) — «Бенфика» (Португалия)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Милан» (Италия) — «Наполи» (Италия)

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14:20

И под занавес — определяется хозяин финала! Им станет победитель второго полуфинала — то есть, либо «Реал», либо «Челси», либо «Сити», либо «Бавария».

14:19

А оппонентом лучшей команды из этой пары станет сильнейший в противостоянии «Сити» — «Бавария».

14:19

Хозяин второго полуфинала — победитель пары «Реал» — «Челси».

14:18

Возможно, нас ждет миланское дерби! Одна из этих команд сыграет с лучшей в паре «Интер» — «Бенфика».

14:18

Хозяином первого полуфинального матча станет победитель пары «Милан» — «Наполи».

14:18

Продолжаем, теперь — полуфиналы!

14:17

Соответственно, соперником «россонери» станет «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

14:17

Последняя пара ясна, она будет итальянской. Но начинать противостояние дома будет «Милан».

14:16

Жара!!! «Сити» сыграет с «Баварией»!

14:16

«Манчестер Сити» — следующая команда, название которой достают из шарика.

14:15

Миланцы сыграют в четвертьфинале с «Бенфикой».

14:15

Далее — «Интер».

14:15

Соперник «бланкос» — лондонский «Челси»!

14:14

Алтынтоп вытаскивает бумажку с надписью: «Реал Мадрид».

14:14

Итак, после вступительной части начинается сама жеребьевка!

14:10

Участие в жеребьевке принимает еще одна легенда футбола — знаменитый голландец Патрик Клюйверт, автор самого «молодого» победного гола в истории финалов Лиги чемпионов. Он принес «Аяксу» победу над «Миланом» в 1995 году, забив в возрасте 18 лет и 327 дней.

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14:05

Теперь на сцену вышел главный «распорядитель» всех жеребьевок последних лет — заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти. Ему будет помогать знаменитый в прошлом турецкий футболист, представитель страны, где пройдет финал, Хамит Алтынтоп.

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14:01

Начинаем! Собравшихся и зрителей приветствует журналист, ведущий церемонии Педру Пинту. Он напоминает о том, как участники четвертьфиналов проходили путь до этой стадии.

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13:50

Что ж, замираем в ожидании. Совсем скоро мы узнаем, какие суперматчи нам предстоит увидеть этой весной.

13:40

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». Мадридцы выигрывали этот турнир — с учетом его прежних названий и форматов — рекордные 14 раз. Эксперт «Газеты.Ru», бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов считает, что и теперь у «сливочных» высокие шансы на победу — впрочем, отмечая также «Баварию» и «Манчестер Сити».

«Конечно, «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов. Если ей еще и будет способствовать удача, то это один из претендентов на победу. Команда очень сбалансированная: вратари хорошие, защитники очень надежные, полузащитники креативные — и голевую могут отдать, и контроль хороший, и забить могут.

Но и «Манчестер Сити» до конца будет бороться за титул, и «Реал», наверняка — хотя, может, это и не такая сбалансированная команда. Но мы помним прошлый сезон, когда они вытаскивали матчи и в конце концов выиграли Лигу чемпионов», — сказал Кечинов.

13:35

Несмотря на то, что жеребьевка открытая, все же УЕФА уточняет, что есть определенное ограничение. Оно связано с тем, что «Интер» и «Милан» выступают на одном стадионе и, соответственно, не могут играть домашние матчи в один день.

13:30

Первые четвертьфинальные игры пройдут 11 и 12 апреля, ответные матчи — 18 и 19 апреля. Первые полуфиналы запланированы на 9 и 10 мая, вторые — на 16 и 17 мая. Наконец, финал состоится 10 июня, он пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

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13:25

Состоится сегодня и жеребьевка финала — достаточно условная, разумеется. Она нужна лишь для того, чтобы определить номинального хозяина поля.

13:20

Отметим, что сегодня же пройдет жеребьевка и полуфиналов. Для нее используют отдельную корзину, где в шариках будут бумажки с надписями «победитель четвертьфинала 1», «…2» — и далее до четырех. Аналогичным образом, первый шарик в каждой из двух пар определит хозяев первых полуфинальных игр.

13:15

На этом этапе жеребьевка проводится «в открытую» — то есть, команды из одной страны могут играть друг с другом, «сеяных» нет. Соответственно, формируется четыре пары, и первая команда из пары начнет четвертьфинальное противостояние на своем поле.

13:10

Жеребьевка стартует в 14:00 по московскому времени. В четвертьфинал главного европейского клубного турнира вышли немецкая «Бавария», португальская «Бенфика», испанский «Реал», английские «Манчестер Сити» и «Челси», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Наполи».

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13:05

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.

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