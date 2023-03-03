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Спорт

Ученица Плющенко борется за Гран-при: юниорки катают произвольную программу. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Девушки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

На Гран-при России девушки представляют произвольную программу, за победу борется ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина, ставшая накануне второй в короткой программе. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:51

Елизавета Лабутина вышла на лед.

14:50

В произвольной программе Понтелеенко заработала 122,45. 184,3 — итоговый результат.

14:50

Небольшую помарку Надежда позволила себе на четверном тулупе, тройной лутц также был с помаркой, тройной ритбергер был безошибочным, как и сальхов. Отличные вращения показала спортсменка. Каскады тоже были на высшем уровне. Можно сказать, что ошибки были только на первых элемантах. Ждем оценок.

14:45

Надежда Понтелеенко уже готова выступать.

14:40

Первая группа спортсменок уже вышла на разминку. Сейчас будут выступать Надежда Понтелеенко, Елизавета Лабутина, Лидия Плескачева, Любовь Рубцова, Виктория Морозова и Софья Титова. Всего сегодня выступят 12 спортсменок.

14:30

Соревнования начнутся в 14:40 по московскому времени.

14:26

В короткой программе победу одержала Дарья Садкова (72,61), второе место заняла Вероника Жилина (71,75), замкнула тройку сильнейших Мария Гордеева (70,00).

14:25

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию произвольной программы юниорок на Гран-при России.

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