Ученица Плющенко борется за Гран-при: юниорки катают произвольную программу. LIVE

Небольшую помарку Надежда позволила себе на четверном тулупе, тройной лутц также был с помаркой, тройной ритбергер был безошибочным, как и сальхов. Отличные вращения показала спортсменка. Каскады тоже были на высшем уровне. Можно сказать, что ошибки были только на первых элемантах. Ждем оценок.
Первая группа спортсменок уже вышла на разминку. Сейчас будут выступать Надежда Понтелеенко, Елизавета Лабутина, Лидия Плескачева, Любовь Рубцова, Виктория Морозова и Софья Титова. Всего сегодня выступят 12 спортсменок.
В короткой программе победу одержала Дарья Садкова (72,61), второе место заняла Вероника Жилина (71,75), замкнула тройку сильнейших Мария Гордеева (70,00).