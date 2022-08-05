Рублев сражается с американцем в Вашингтоне. LIVE

Вау! Кресси очень хорошо принял подачу — попал в самый уголок. Рублев среагировал слишком поздно и смог лишь кое-как отбить в аут. 40:15.
Кресси наконец принял подачу россиянина, но в ходе короткой перестрелки не справился с мощным ударом по задней линии — сетка. 40:0!
Кресси вышел вперед, но неудачно пробил — прямо в сетку. Так Рублев сделал брейк в самом начале матча! Счет в первом сете стал 2:1 в пользу россиянина.
Какая красота! Кресси вышел к сетке и сыграл укороченным, однако Рублев каким-то чудом успел к мячу и закинул его за спину сопернику! Зрители в восторге. 40:40!
Вау! Рублев принял подачу, да так здорово, что попал прямо по боковой линии! Стоявший рядом Кресси такого не ожидал и не успел среагировать. Зрители охнули и зааплодировали россиянину. 0:30.
Рублев наконец-то принял подачу Кресси, и тот неожиданно попытался сыграть укороченным, но попал в сетку. 0:15!
Кресси принял подачу Рублева, и завязалась долгая перестрелка, но россиянин бил явно сильнее и в итоге вынудил соперника ответить в сетку. 15:0.
Кресси очень легко, под «ноль» забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 1:0 в пользу американца.
Это первый матч между Рублевым и Кресси. Встреча была перенесена со вчерашнего дня, поскольку в Вашингтоне разразилась сильная непогода. В случае прохода в следующий раунд Рублев будет вынужден вернуться на корт уже через несколько часов, чтобы сыграть с победителем матча между Хольгером Руне и Джеффри-Джоном Вульфом.