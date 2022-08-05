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Спорт

Рублев сражается с американцем в Вашингтоне. LIVE

Теннис. Вашингтон ATP-500. 3-й круг. Рублев (Россия) — Кресси (США). ОНЛАЙН

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев играет с американцем Максимом Кресси, который занимает 32-е место в рейтинге ATP, в рамках 3-го круга турнира в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
19:28

И снова отличная подача в исполнении американца — прямо по боковой линии. 40:15.

19:28

Неожиданная двойная ошибка от Кресси после двух классных подач. 30:15.

19:27

А теперь Рублев принял подачу в сетку. 30:0.

19:27

Рублев принял в аут подачу Кресси. 15:0.

19:26

Рублев уверенно забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 3:1!

19:26

Вау! Кресси очень хорошо принял подачу — попал в самый уголок. Рублев среагировал слишком поздно и смог лишь кое-как отбить в аут. 40:15.

19:25

Кресси наконец принял подачу россиянина, но в ходе короткой перестрелки не справился с мощным ударом по задней линии — сетка. 40:0!

19:24

Кресси снова не смог укротить подачу Рублева — попал в сетку. 0:30.

19:23

Кресси принял в аут подачу Рублева. 15:0.

19:22

Кресси вышел вперед, но неудачно пробил — прямо в сетку. Так Рублев сделал брейк в самом начале матча! Счет в первом сете стал 2:1 в пользу россиянина.

19:22

Больше у Рублева! Брейк-поинт.

19:21

Какая красота! Кресси вышел к сетке и сыграл укороченным, однако Рублев каким-то чудом успел к мячу и закинул его за спину сопернику! Зрители в восторге. 40:40!

19:21

И опять подача навылет в исполнении Кресси! Очень хорош американец в этом аспекте. 40:30.

19:20

Эйс от Кресси! Попал точно по боковой линии, без шансов для Андрея. 30:30.

19:19

Рублев принял в аут. 15:30.

19:18

Вау! Рублев принял подачу, да так здорово, что попал прямо по боковой линии! Стоявший рядом Кресси такого не ожидал и не успел среагировать. Зрители охнули и зааплодировали россиянину. 0:30.

19:17

Рублев наконец-то принял подачу Кресси, и тот неожиданно попытался сыграть укороченным, но попал в сетку. 0:15!

19:17

Рублев взял свою подачу! Счет в первом сете — 1:1.

19:17

Рублев красиво пробил в противоход сопернику! 40:15.

19:16

Кресси не справился с подачей Рублева — отбил в аут. 30:15.

19:16

Ох, двойная ошибка от Рублева в самом начале матча... 15:15.

19:15

Кресси принял подачу Рублева, и завязалась долгая перестрелка, но россиянин бил явно сильнее и в итоге вынудил соперника ответить в сетку. 15:0.

19:14

Кресси очень легко, под «ноль» забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 1:0 в пользу американца.

19:14

Эйс от Кресси! 40:0. У Рублева совсем не получается подстроиться под подачу американца.

19:13

Рублев принял в аут. 30:0.

19:13

Рублев принял подачу соперника в сетку — 15:0.

19:13

Матч начался! Кресси на подаче.

19:11

Матч начнется с небольшим опозданием. Теннисисты проводят сейчас разминку.

18:50

Это первый матч между Рублевым и Кресси. Встреча была перенесена со вчерашнего дня, поскольку в Вашингтоне разразилась сильная непогода. В случае прохода в следующий раунд Рублев будет вынужден вернуться на корт уже через несколько часов, чтобы сыграть с победителем матча между Хольгером Руне и Джеффри-Джоном Вульфом.

18:45

Добрый вечер! Мы начинаем текстовую трансляцию матча 3-го круга турнира ATP-500 в Вашингтоне между Андреем Рублевым и Максимом Кресси. Сама встреча стартует примерно в 19.00 мск.

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