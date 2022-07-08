Бой за финал Уимблдона: Джокович сражается с Норри. LIVE

Фантастика! Длительный розыгрыш, мощный, и ошибается снова Джокович — снова брейк делает Норри. 5:2 в первом сете, идет подавать британец на сет.
Очередная невынужденная ошибка от Джоковича, и Норри забирает гейм на своей подаче, подтверждая брейк. 4:2 у нас в первом сете.
Заставил Джокович соперника побегать, но дождался Норри ошибки от него — не попадает с бэкхенда Новак. 3:2 в первом сете! Брейк у британца.
0:15. Невероятные мячи сейчас вытаскивают мячи оба теннисиста, и в итоге лучший укороченный проходит у Джоковича.
И делает обратный брейк! Норри снова делает невынужденную ошибку. Не может британец подтвердить свой брейк, и счет в первом сете у нас равный — 1:1.
Невероятно, но в первом же гейме Норри делает брейк! К сетке вышли оба теннисиста, пытались оба сыграть укороченным, и у Норри удалось перекинуть Джоковича.
Кстати, у Джоковича на Уимблдоне фантастическая серия — он не проигрывает на турнире с учетом сезонов 2018-2021 26 матчей.
В финале победителя этой пары уже ждет австралийский теннисист Ник Кирьос. Его соперником по полуфиналу должен был стать Рафаэль Надаль, но испанец снялся из-за проблем с мышцами живота.
Спортсмены встречались всего единожды. Они играли в прошлом году в самом конце сезона, на Итоговом чемпионате в Турине. Норри попал туда в качестве запасного, заменил снявшегося Стефаноса Циципаса и был разгромлен сербом — 2:6, 1:6.