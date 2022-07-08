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Спорт

Бой за финал Уимблдона: Джокович сражается с Норри. LIVE

Теннис. Уимблдон. Полуфинал. Новак Джокович (Сербия) — Кэмерон Норри (Великобритания). ОНЛАЙН

В полуфинальном матче Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович сражается с представителем Великобритании Кэмероном Норри. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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17:47

Фантастика! Длительный розыгрыш, мощный, и ошибается снова Джокович — снова брейк делает Норри. 5:2 в первом сете, идет подавать британец на сет.

17:46

15:40. Как же здорово сейчас Норри вытаскивает укороченный! Два брейк-поинта у него.

17:46

15:30. Свечой со второй подачи играет Норри, но бьет Джокович в коридор.

17:45

15:15. Раз за разом ошибается Новак, снова невынужденная ошибка и снова сетка.

17:45

15:0. Отличная подача.

17:44

Очередная невынужденная ошибка от Джоковича, и Норри забирает гейм на своей подаче, подтверждая брейк. 4:2 у нас в первом сете.

17:44

40:15. И снова нет приема у Новака после отличной подачи.

17:43

30:15. Не справляется с приемом Джокович.

17:42

15:15. Шикарная расстрельная позиция, и Норри мощно забивает.

17:42

0:15. Укороченный достает Норри, но играет в центр — Новак обводит.

17:40

Заставил Джокович соперника побегать, но дождался Норри ошибки от него — не попадает с бэкхенда Новак. 3:2 в первом сете! Брейк у британца.

17:39

30:40. С кросса не попадает в угол Джокович, и брейк-поинт у Норри.

17:38

30:30. Отличный розыгрыш от Норри.

17:37

30:15. Очень размашистый розыгрыш. По длине не попадает Норри.

17:36

15:15. Не попадает Джокович под заднюю линию против неплохого кросса.

17:36

15:0. Подача помогает Новаку.

17:35

Нет приема у Джоковича, и в итоге Норри свою подачу забирает. 2:2 в первом сете.

17:35

40:30. Отличная подача от Норри.

17:34

30:30. Шикарно с бэкхенда попадает в угол Норри, Джокович достает, но бьет в аут.

17:34

15:30. Снова длительный розыгрыш, он остается за Джоковичем.

17:33

15:15. Красивые слайсы от обоих, но в итоге невынужденно ошибается Новак — снова сетка.

17:32

0:15. Невероятные мячи сейчас вытаскивают мячи оба теннисиста, и в итоге лучший укороченный проходит у Джоковича.

17:30

Шикарно сыграл Джокович на своей подаче. Спокойно практически он забрал свой гейм — 2:1.

17:29

40:15. И еще один эйс от Джоковича.

17:29

30:15. Эйс от Джоковича.

17:29

15:15. Подача помогает.

17:28

0:15. По длине ошибается Новак.

17:27

И делает обратный брейк! Норри снова делает невынужденную ошибку. Не может британец подтвердить свой брейк, и счет в первом сете у нас равный — 1:1.

17:26

15:40. А теперь уже два брейк-поинта у Новака! Снова сетка у нас.

17:26

15:30. Не удался у Норри форхенд по линии.

17:26

15:15. А теперь практически аналогичная ошибка от Норри.

17:25

15:0. Невынужденная ошибка от Новака в достаточно простой ситуации. Сетка снова.

17:23

Невероятно, но в первом же гейме Норри делает брейк! К сетке вышли оба теннисиста, пытались оба сыграть укороченным, и у Норри удалось перекинуть Джоковича.

17:23

30:40. По линии не попадает Норри.

17:22

15:40. При ударе справа ошибается Новак, и два брейк-поинта у Норри.

17:22

15:30. Теперь уже ошибается Норри при атаке, бьет в аут.

17:21

0:30. И еще одна ошибка от Джоковича! Не удалось ему за заднюю линию сыграть.

17:20

0:15. На второй подаче завязывается борьба, и Джокович ошибается — мажет в сетку.

17:20

Поехали, стартовал матч! Джокович подает.

17:15

На корте теннисисты, началась разминка!

17:10

Кстати, у Джоковича на Уимблдоне фантастическая серия — он не проигрывает на турнире с учетом сезонов 2018-2021 26 матчей.

17:05

Предварительное начало матча — 17.15 по московскому времени.

17:00

В финале победителя этой пары уже ждет австралийский теннисист Ник Кирьос. Его соперником по полуфиналу должен был стать Рафаэль Надаль, но испанец снялся из-за проблем с мышцами живота.

16:55

Спортсмены встречались всего единожды. Они играли в прошлом году в самом конце сезона, на Итоговом чемпионате в Турине. Норри попал туда в качестве запасного, заменил снявшегося Стефаноса Циципаса и был разгромлен сербом — 2:6, 1:6.

16:50

Поединок должен начаться после 17.00 по московскому времени.

16:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В полуфинальном матче Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович сражается с представителем Великобритании Кэмероном Норри. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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