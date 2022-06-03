Последний шаг к финалу: Надаль против Зверева. LIVE

Завершается гейм ударом Надаля в аут с задней линии. 1:0 повел немецкий теннисист. Подачу Зверева будем сейчас смотреть.
А вот и Зверев. Аплодируют ему болельщики. Сейчас начнется разминка. Надеемся, что сегодня будет увлекательный поединок.
Матч должен начаться в 15:45 по московскому времени. Сейчас в Париже идет дождь. Это значит, что в начале поединка крыша будет закрыта.
В полуфинальном матче мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» встречаются главный фаворит турнира из оставшихся игроков, «король грунта» испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев, в четвертьфинале выбивший сверхновую грунтовую (и вообще) звезду из Испании Карлоса Алькараса. Ну, Надаль в предыдущем раунде в четырех сетах одолел первую ракетку мира Новака Джоковича, между прочим. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.