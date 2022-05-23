Необычная битва с южнокорейцем: Рублев стартует на «Ролан Гаррос». LIVE

Седьмая ракетка мира — российский теннисист Андрей Рублев — стартует на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» матчем с южнокорейцем Квоном Соном У, который занимает 71-ю позицию в рейтинге ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.