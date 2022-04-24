Обыграть вечного чемпиона: Рублев против Джоковича. LIVE

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14:55
Между собой Рублев и Джокович играли всего один раз — в ноябре прошлого года на групповой стадии Итогового турнира ATP. Победа досталась сербу — 6:3, 6:2
14:45
На пути к финалу Джокович обыграл в 1/2 финала еще одного российского теннисиста — Карена Хачанова. А Рублев меньше, чем за час выбил итальянца Фабио Фоньини.
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imago images/PanoramiC/Global Look Press
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