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Спорт

Обыграть вечного чемпиона: Рублев против Джоковича. LIVE

Теннис. АТР 250. Белград. Финал. Андрей Рублев — Новак Джокович. ОНЛАЙН

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В финале грунтового турнира в столице Сербии местный любимец публики Новак Джокович играет против россиянина Андрея Рублева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:07

Идет разминка.

15:04

Теннисисты появляются на корте.

15:00

На пять минут сдвинуто начала матча.

14:55

Между собой Рублев и Джокович играли всего один раз — в ноябре прошлого года на групповой стадии Итогового турнира ATP. Победа досталась сербу — 6:3, 6:2

14:45

На пути к финалу Джокович обыграл в 1/2 финала еще одного российского теннисиста — Карена Хачанова. А Рублев меньше, чем за час выбил итальянца Фабио Фоньини.

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imago images/PanoramiC/Global Look Press
14:35

Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

14:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Сегодня в Белграде Андрей Рублев постарается обыграть в финале грунтового турнира АТР 250 Новака Джоковича!

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
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