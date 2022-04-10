Лыжный супермарафон в Мончегорске: российские звезды бегут 70 км. LIVE

10:07

На первой отсечке лидирует Дмитрий Кондрашов. Вылегжанин пока идет 12-м, ну а Большунов — 15-м. Эти показатели еще совершенно ничего не значат, впереди вся дистанция. Для фаворитов главное — оставаться недалеко от лидеров. Все решат заключительные километры. Пока впереди плотная группа, и Большунов уступает лидеру чуть больше 8 секунд.