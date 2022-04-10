Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Минобороны РФ показало уничтожение вертолетами Ка-52 военной техники ВСУ 10:07
Французский экономист заявил, что санкции США против России приведут к падению... 09:56
В Госдуме предложили запретить поставки российского газа в Европу 09:53
«Судьи провалили бой»: президент UFC прокомментировал поражение Яна от... 09:52
Кардиолог назвала причины преждевременного старения сердца 09:47
Петр Ян уступил Стерлингу раздельным решением судей на турнире UFC 273 09:35
В Германии рассказали о последствиях внезапного эмбарго на газ из РФ 09:35
В Херсоне нашли секретные документы СБУ 09:30
Во Франции начался первый тур выборов президента 09:29
Чимаев победил Бернса на UFC 273 09:21
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Лыжный супермарафон в Мончегорске: российские звезды бегут 70 км. LIVE

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Масс-старт. 70 км. ОНЛАЙН

close
100%
Российский спортсмен Александр Большунов на дистанции спринта среди мужчин в полуфинальных соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане, 13 февраля 2018 года

Российский спортсмен Александр Большунов на дистанции спринта среди мужчин в полуфинальных соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане, 13 февраля 2018 года

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В Мончегорске проходит мужской марафон на 70 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:07

На первой отсечке лидирует Дмитрий Кондрашов. Вылегжанин пока идет 12-м, ну а Большунов — 15-м. Эти показатели еще совершенно ничего не значат, впереди вся дистанция. Для фаворитов главное — оставаться недалеко от лидеров. Все решат заключительные километры. Пока впереди плотная группа, и Большунов уступает лидеру чуть больше 8 секунд.

10:02

Дистанция разделена на 35 контрольных отметок, и первая из них — 2,1 км.

10:00

Старт дан! Поехали!

09:55

В старт-листе 71 спортсмен, и под первым номером начнет гонку трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Также на лыжню выйдут, в том числе, Денис Спицов и Александр Терентьев. Отдельно стоит отметить участие трехкратного серебряного призера Игр в Сочи, чемпиона мира в скиатлоне 39-летнего Максима Вылегжанина — он стартует под 31-м номером.

09:50

Гонка начнется в 10.00 мск.

09:45

На чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске пройдет мужской масс-старт на супермарафонскую дистанцию в 70 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Спецоперация России на Украине. 46-й день
Онлайн-трансляция 46-го дня военной спецоперации на Украине
«Это срежиссировано Западом». В Пакистане сместили главу правительства
Национальная ассамблея Пакистана вынесла вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану
Реванш не удался: Ян уступил Стерлингу раздельным решением
Петр Ян потребовал реванша после поражения от Стерлинга
Депутат Госдумы оценил возможность референдумов в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России
В Госдуме предложили запретить поставки российского газа в Европу
Совершивший покушение на Рейгана объявил о концерте в Нью-Йорке
В Подмосковье школьник умер дома у одноклассницы во время подготовки к контрольной
Новости и материалы
Минобороны РФ показало уничтожение вертолетами Ка-52 военной техники ВСУ
Французский экономист заявил, что санкции США против России приведут к падению доллара
«Судьи провалили бой»: президент UFC прокомментировал поражение Яна от Стрелинга
Кардиолог назвала причины преждевременного старения сердца
Петр Ян уступил Стерлингу раздельным решением судей на турнире UFC 273
В Германии рассказали о последствиях внезапного эмбарго на газ из РФ
В Херсоне нашли секретные документы СБУ
Во Франции начался первый тур выборов президента
Чимаев победил Бернса на UFC 273
Тарасенко, Барбашев, Бучневич набрали очки, Варламов пропустил шесть шайб
Сотрудники завода чипсов в Новой Зеландии приняли гранату за картофелину
В Госдуме ответили на слова Борреля о продолжении военных действий на Украине
На 108 году жизни скончалась секретарь Шиндлера Мими Рейнхардт
Гол и пас российского форварда помогли «Вегасу» разгромить «Аризону»
Роналду извинился перед фанатом за разбитый телефон и предложил ему компенсацию
Финансит назвал реальный курс рубля к доллару
Ян о поражении от Стерлинга: вы меня обокрали, мне нужен реванш
Эксперты рассказали, когда выгодно брать отпуск на майские праздники в 2022 году
Все новости
«Ожидается спад в движении товаров». Какие перевозки из РФ и Белоруссии запретил ЕС
ЕС прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии
Секс с японкой и услужливые китайцы: как русские писатели путешествовали по миру
Италия, Япония, Китай в воспоминаниях русских писателей
«Эта война должна быть выиграна на поле боя»
Боррель выступил за военное решение конфликта и пообещал предоставить Украине оружие
Свадьба в Майами: сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженятся по еврейским традициям
Во что китайцы превратили знаменитый Smart
Smart показал самый крупный автомобиль в своей истории
Сезон малярии и клещей. Как не заразиться в дачный сезон
Врач перечислил прививки, которые нужно делать людям и животным перед поездкой на природу
«Она происхождения более раннего даже, чем двадцатый век». 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной
«Я понял, как много в быту делала мама!»: 6 студентов о том, как переехали от родителей
Московские студенты, уехавшие от родителей, высказали свое мнение о сепарации
«Все же потребуется месяца два». Южная Осетия готовится войти в состав России
Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ завершится в мае-июне
«Очень дорогие, слабо вооруженные и пожирают деньги»
Эксперты объяснили, зачем ВМС США списывают боевые корабли
«Имели здесь бизнес и немало активов». В Крыму призвали изъять имущество организаторов блокады
Глава крымских татар Умеров призвал национализировать активы причастных к водной блокаде
«Бунт» Киева и «месть» Москвы: как на Западе объясняют события на Украине
Как в западной нон-фикшн литературе описывают постмайданную Украину
«Германия переправила Ленина в пломбированном вагоне, как чумную бациллу»
105 лет назад Ленин отправился делать революцию в России через воюющую Германию
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть