Борьба за золото чемпионата мира: фигуристы выступают в произвольном танце. LIVE

Да, Гавайек и Бэйкер выходят в лидеры и в произвольном танце, и, естественно, по сумме!
В фирменном стиле выступил сильный американский дуэт. В том числе, как и в ритм-танце исполнили поддержку, где партнерша поднимает партнера. Ну и в целом со всем своим контентом очень уверенно справились, хорошо передав эмоции в танце. Выйдут в лидеры, конечно же.
Следующими на льду появляются Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер. Они представляют США.
Пара набирает за свой произвольный танец 106,15 балла. Это дает им в общей сумме 180,21 балла.
Прекрасное катание демонстрирует пара, очень чувственное, очень нежное. Опытная пара, и это чувствуется на льду, в каждом их движении. Прекрасная синхронность, великолепно фигуристы справляются с твиззлами, с поддержками, с вращениями. Невероятная энергетика от них.