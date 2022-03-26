Борьба за золото чемпионата мира: фигуристы выступают в произвольном танце. LIVE

21:13

В фирменном стиле выступил сильный американский дуэт. В том числе, как и в ритм-танце исполнили поддержку, где партнерша поднимает партнера. Ну и в целом со всем своим контентом очень уверенно справились, хорошо передав эмоции в танце. Выйдут в лидеры, конечно же.