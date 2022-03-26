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Борьба за золото чемпионата мира: фигуристы выступают в произвольном танце. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Произвольный танец. ОНЛАЙН

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На чемпионате мира по фигурному катанию танцевальные пары выступают в произвольной программе. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию соревнований.
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:16

На льду канадцы Лоранс Фурнье-Будро и Николай Соренсен.

21:14

Да, Гавайек и Бэйкер выходят в лидеры и в произвольном танце, и, естественно, по сумме!

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100%
21:13

В фирменном стиле выступил сильный американский дуэт. В том числе, как и в ритм-танце исполнили поддержку, где партнерша поднимает партнера. Ну и в целом со всем своим контентом очень уверенно справились, хорошо передав эмоции в танце. Выйдут в лидеры, конечно же.

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100%
21:08

Следующими на льду появляются Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер. Они представляют США.

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100%
21:07

Пара набирает за свой произвольный танец 106,15 балла. Это дает им в общей сумме 180,21 балла.

21:05

Прекрасное катание демонстрирует пара, очень чувственное, очень нежное. Опытная пара, и это чувствуется на льду, в каждом их движении. Прекрасная синхронность, великолепно фигуристы справляются с твиззлами, с поддержками, с вращениями. Невероятная энергетика от них.

21:01

Эллисон Рид И Саулес Абрючилавиус на льду.

20:53

Появляется третья разминочная группа на льду.

20:40

Сейчас перерыв на заливку льда, а следом на лед выйдут две сильнейшие разминки.

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100%
20:35

Первые две разминки уже выступили, и положение у нас сейчас таково.

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100%
20:30

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! На чемпионате мира по фигурному катанию танцевальные дуэты показывают свои произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.

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