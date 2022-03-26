Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Законопроект об отсрочке от армии для IT-специалистов направлен в правительство 13:52
В Европе заявили, что хотят заставить Россию «заплатить цену» 13:51
Минобороны России показало кадры уничтожения «Искандером» украинского... 13:41
ЦБ разрешил проводить торги на Мосбирже 28 марта всеми российскими акциями 13:39
Еще один российский игрок «Спартака» мог перебраться в чемпионат Италии зимой 13:37
Власти НКР просят Путина увеличить число миротворцев в Карабахе 13:26
В Минобороны сообщили о случаях фейковых призывов в армию 13:23
В Босфоре приостановили движение судов из-за объекта, похожего на мину 13:21
Падин рассказал, почему белорусские биатлонисты изменили отношение к российским... 13:17
Путин поручил правительству принять меры по повышению устойчивости бюджетов регионов... 13:11
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Чемпионат России по лыжным гонкам: мужчины и женщины спорят за победу в спринте. LIVE

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужской и женский спринт свободным стилем. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
На чемпионате мира по лыжным гонкам проходят соревнования в спринте. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:00

Наталья Непряева, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Наталья Матвеева, Наталья Мекрюкова и Екатерина Мегедь начали выяснять отношения в финале!

13:53

Терентьев и Назаров стали финалистами. Остальные участники заезда выбывают из борьбы.

13:52

Ретивых и Коростелев упали. Вот это развязка. Они выбывают из борьбы.

13:50

Александр Терентьев, Федор Назаров, Савелий Коростелёв, Егор Шпунтов, Андрей Феллер и Глеб Ретивых начали забег!

13:47

Большунов и Филимонов вместе пересекли финишную черту. Показалось, что Александр и не боролся за первую строчку. Якимушкин и Забалуев еще могут отобраться по времени.

13:45

Александр Большунов, Сергей Забалуев, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Андрей Парфенов и Андрей Краснов бегут в первом полуфинале.

13:44

Наталья Непряева, Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Елизавета Бекишева, Мария Давыденкова и Кристина Кускова сразились за выход в финал. Вышли в главный заезд турнира Неряева и Матвеева. Мацокина и Бекишева расположились вслед за ними, но они не прошли по времени в финал, а по времени Мекрюкова и Мегедь отобрались

13:36

Фалеева и Грухвина вышли в финал соревнований! Следом за ними прибежали Мекрюкова и Мегедь. Интересно, что Мегедь наступили на лыжу, но она все равно заняла четвертое место!

13:33

Первый полуфинал начался. Бегут Анастасия Фалеева, Наталья Мекрюкова, Анна Грухвина, Екатерина Мегедь, Диана Соболева и Дарья Сторожилова.

13:29

Назаров выигрывает забег, а Ретивых лишь второй. Интересно, что Ретивых на финишной прямой практически бросил бежать. Коростелев и Краснов прошли по времени в полуфинал.

13:25

Глеб Ретивых, Савелий Коростелев, Иван Кочетков, Андрей Краснов, Федор Назаров, Иван Безматерных завершают программу четвертьфиналов.

13:23

Терентьев не заметил сопротивления. Слишком легко он выиграл гонку. А ведь начинал шестым, но все контролировал. Белорус Шпунтов стал вторым. Остальные уже не пройдут в полуфинал.

13:19

Александр Терентьев, Максим Сысолятин, Иван Охапкин, Максим Гардер, Артур Петров и Егор Шпунтов сражаются за выход в полуфинал.

13:17

Якимушкин на самом финише опережает Горбунова. Они и вышли в полуфинал. По времени никто не сможет отобраться. Пока выходит так, что из первого забега сразу четыре спортсмена могут выйти во второй круг.

13:15

Иван Горбунов, Дмитрий Каракосов, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Андрей Феллер и Дмитрий Васильев на дистанции.

13:11

Филимонов и Забалуев выходят в 1/2 финала. Остальные не смогут по времени уже отобраться. Неожиданно, что Морилов не смог выйти в полуфинал, ведь он является бронзовым призером Игр 2010 года в Ванкувере.

13:10

Денис Филимонов, Сергей Забалуев, Дмитрий Жуль, Владислав Вечканов, Николай Морилов, Владимир Фролов взяли старт.

13:04

Андрей Парфенов, Виталий Женихов, Степан Дуркин и Данила Карпасюк бежали вместе с Большуновым. Александр не стал сразу рваться вперед, но к концу дистанции вышел на первое место. Парфенов стал вторым. Женихов и Дуркин еще могут по времени отобраться.

13:02

А теперь пришло время мужских четвертьфиналов. И в первом же забеге выступает Александр Большунов.

12:59

Матвеева уверенно выигрывает. Мацокина занимает вторую строчку. Остальные потеряли шансы выйти в полуфинал. Слишком медленный вышел забег.

12:56

Христина Мацокина, Елизавета Шалабода, Наталья Матвеева, Дарья Непряева, Марина Черноусова, Светлана Заборская взяли старт.

12:53

Непряева и Бекишева вышли в полуфинал. Давыденкова и Соболева сохраняют шанс отобраться по времени.

12:52

Бекишева лидировала, но Непряева ее обогнала. Уверенно Наталья идет.

12:51

Непряева ожидаемо захватила лидерство.

12:50

Наталья Непряева, Елизавета Бекишева, Мария Истомина, Диана Соболева и Мария Давыденкова взяли старт.

12:49

Мегедь и Кускова отбираются в полуфинал. Рудометова сохраняет шансы по времени отобраться.

12:47

Кстати, стоит отметить, что две лыжницы отберутся в полуфинал по времени.

12:46

Рудометова пока впереди.

12:44

В третьем забеге участвуют Алена Баранова, Кристина Кускова, Ольга Сергеева, Полина Лобастова, Екатерина Мегедь и Евгения Рудометова.

12:41

Фалеева и Грухвина вышли в 1/2 финала. Доценко и Головатюк пришли следом.

12:40

Грухвина после половины дистанции идет на первой строчке.

12:38

Во втором заезде бегут Анастасия Фалеева, Анастасия Кириллова, Анастасия Доценко, Светлана Николаева и Анна Грухвина, а также Ирина Головатюк.

12:36

Дарья Старожилова смогла на последних метрах дистанции занять первое место. Она пробилась в 1/2 финала. Мекрюкова также вышла в полуфинал. Кучерук и Потапова пришли следом. Напомним, еще две спортсменки отберутся по времени.

12:34

Мекрюкова с первых метров дистанции вырывается в лидеры, Но спортсменки идут плотной группой.

12:33

Начался первый женский забег!

12:30

Начнут программу четвертьфиналов женские забеги. Всего будет проведено пять четвертьфиналов. В первом забеге выступят Наталья Мекрюкова, Ольга Потапова, Дарья Сторожилова, Екатерина Никитина, Анастасия Москаленко и Ольга Кучерук.

12:12

В первом четвертьфинальном забеге побежит Александр Большунов, который является главным фаворитом мужских соревнований. Спортсмены будут бежать свободным стилем. Соревнования начнутся через 15 минут.

12:05

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию спринта, который пройдет в рамках чемпионата России.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
31-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий
Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 31-й день
Шри-Ланка протестует из-за мощного экономического кризиса. При чем здесь Украина?
В МГИМО кризис на Шри-Ланке связали со спецоперацией РФ на Украине
Что делать, если вас увольняют из иностранной компании
В НИФИ Минфина назвали пять способов защиты своих прав при увольнении из зарубежной компании
Путин поручил правительству принять меры по повышению устойчивости бюджетов регионов РФ
Боррель заявил о важности избежать союза России и Китая
В Минобороны сообщили об уничтожении 117 военных объектов ВС Украины за сутки
Власти НКР просят Путина увеличить число миротворцев в Карабахе
Новости и материалы
Законопроект об отсрочке от армии для IT-специалистов направлен в правительство
В Европе заявили, что хотят заставить Россию «заплатить цену»
Минобороны России показало кадры уничтожения «Искандером» украинского «Бука»
ЦБ разрешил проводить торги на Мосбирже 28 марта всеми российскими акциями
Еще один российский игрок «Спартака» мог перебраться в чемпионат Италии зимой
В Минобороны сообщили о случаях фейковых призывов в армию
В Босфоре приостановили движение судов из-за объекта, похожего на мину
Падин рассказал, почему белорусские биатлонисты изменили отношение к российским стартам
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации в Босфоре объекта, напоминающего мину
В ЮАР подорожали продукты и топливо из-за украинского конфликта
Медведев об отношении к российским спортсменам: уродство и хамство
В Крыму прокомментировали создание новых администраций на Украине
Глава ДНР подписал указ, позволяющий совершать расчеты в гривнах до 1 июля
В Босфорском проливе обнаружили похожий на мину предмет
Российский лыжник отметил заслугу жены Большунова в его успехах
Общественный совет при ФСБ поддержал закон о поддержке добровольцев при защите границ РФ
Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гуманитарных коридоров
Путин и Пашинян два дня подряд обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе
Все новости
«Можно заменить ложкой». Стоит ли покупать бьюти-гаджеты
Бьюти-эксперт Гольман объяснила, какие бьюти-гаджеты лучше не использовать /могут навредить человеку
Пустить овощи на котлеты: 5 простых рецептов для тех, кто постится
Шеф-повара рассказали, из каких овощей получаются самые вкусные котлеты
«Работать как раньше не сможет никто». Что будет с крафтовым пивом в России
Пивовары рассказали о подорожании российского крафта на 25%
«Украина может столкнуться с нехваткой оружия». О какой помощи Киев просит у Запада
США доставили Украине первую партию из пакета военной помощи на $800 млн
«Мы не должны принимать условия Путина». Как в Германии отнеслись к оплате газа в рублях
Минфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться российскими рублями за газ
«Похоронили тело «Европы». Зачем посла РФ в Париже пригласили в МИД Франции
Reuters: российского посла вызвали во французский МИД после публикации в Twitter
Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс
«США еще способны на химическую атаку, а Россия уже нет»
Бывший сотрудник ФУБХУХО объяснил, почему Москва не может применить химическое оружие
«Они должны заплатить». Почему тур герцогов Кембриджских на Карибы стал неудачным
В странах Карибского бассейна принцу Уильяму и Кейт Миддлтон напомнили о рабстве
«Зеленский согласился и с этим». Эрдоган рассказал о ходе переговоров России и Украины
Президент Турции сообщил, что Москва и Киев близки к соглашению по большинству пунктов
«Европа в опасности»: зачем ЕС понадобилась первая оборонная стратегия
Эксперты рассказали, сможет ли Евросоюз выйти из-под контроля НАТО
«Им нужен Карабах без армян»: новое обострение между Ереваном и Баку
Армянский политик Марукян не исключил нападения Азербайджана на Армению и Карабах
Россия может лишиться дорогих моделей Lexus и Toyota уже в понедельник
Япония готовит запрет экспорта дорогих автомобилей в РФ
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть