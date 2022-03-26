Чемпионат России по лыжным гонкам: мужчины и женщины спорят за победу в спринте. LIVE

13:44

Наталья Непряева, Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Елизавета Бекишева, Мария Давыденкова и Кристина Кускова сразились за выход в финал. Вышли в главный заезд турнира Неряева и Матвеева. Мацокина и Бекишева расположились вслед за ними, но они не прошли по времени в финал, а по времени Мекрюкова и Мегедь отобрались