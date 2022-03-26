Чемпионат России по лыжным гонкам: мужчины и женщины спорят за победу в спринте. LIVE

Наталья Непряева, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Наталья Матвеева, Наталья Мекрюкова и Екатерина Мегедь начали выяснять отношения в финале!
Александр Терентьев, Федор Назаров, Савелий Коростелёв, Егор Шпунтов, Андрей Феллер и Глеб Ретивых начали забег!
Большунов и Филимонов вместе пересекли финишную черту. Показалось, что Александр и не боролся за первую строчку. Якимушкин и Забалуев еще могут отобраться по времени.
Александр Большунов, Сергей Забалуев, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Андрей Парфенов и Андрей Краснов бегут в первом полуфинале.
Наталья Непряева, Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Елизавета Бекишева, Мария Давыденкова и Кристина Кускова сразились за выход в финал. Вышли в главный заезд турнира Неряева и Матвеева. Мацокина и Бекишева расположились вслед за ними, но они не прошли по времени в финал, а по времени Мекрюкова и Мегедь отобрались
Фалеева и Грухвина вышли в финал соревнований! Следом за ними прибежали Мекрюкова и Мегедь. Интересно, что Мегедь наступили на лыжу, но она все равно заняла четвертое место!
Первый полуфинал начался. Бегут Анастасия Фалеева, Наталья Мекрюкова, Анна Грухвина, Екатерина Мегедь, Диана Соболева и Дарья Сторожилова.
Назаров выигрывает забег, а Ретивых лишь второй. Интересно, что Ретивых на финишной прямой практически бросил бежать. Коростелев и Краснов прошли по времени в полуфинал.
Глеб Ретивых, Савелий Коростелев, Иван Кочетков, Андрей Краснов, Федор Назаров, Иван Безматерных завершают программу четвертьфиналов.
Терентьев не заметил сопротивления. Слишком легко он выиграл гонку. А ведь начинал шестым, но все контролировал. Белорус Шпунтов стал вторым. Остальные уже не пройдут в полуфинал.
Александр Терентьев, Максим Сысолятин, Иван Охапкин, Максим Гардер, Артур Петров и Егор Шпунтов сражаются за выход в полуфинал.
Якимушкин на самом финише опережает Горбунова. Они и вышли в полуфинал. По времени никто не сможет отобраться. Пока выходит так, что из первого забега сразу четыре спортсмена могут выйти во второй круг.
Иван Горбунов, Дмитрий Каракосов, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Андрей Феллер и Дмитрий Васильев на дистанции.
Филимонов и Забалуев выходят в 1/2 финала. Остальные не смогут по времени уже отобраться. Неожиданно, что Морилов не смог выйти в полуфинал, ведь он является бронзовым призером Игр 2010 года в Ванкувере.
Денис Филимонов, Сергей Забалуев, Дмитрий Жуль, Владислав Вечканов, Николай Морилов, Владимир Фролов взяли старт.
Андрей Парфенов, Виталий Женихов, Степан Дуркин и Данила Карпасюк бежали вместе с Большуновым. Александр не стал сразу рваться вперед, но к концу дистанции вышел на первое место. Парфенов стал вторым. Женихов и Дуркин еще могут по времени отобраться.
А теперь пришло время мужских четвертьфиналов. И в первом же забеге выступает Александр Большунов.
Матвеева уверенно выигрывает. Мацокина занимает вторую строчку. Остальные потеряли шансы выйти в полуфинал. Слишком медленный вышел забег.
Христина Мацокина, Елизавета Шалабода, Наталья Матвеева, Дарья Непряева, Марина Черноусова, Светлана Заборская взяли старт.
Непряева и Бекишева вышли в полуфинал. Давыденкова и Соболева сохраняют шанс отобраться по времени.
Наталья Непряева, Елизавета Бекишева, Мария Истомина, Диана Соболева и Мария Давыденкова взяли старт.
В третьем забеге участвуют Алена Баранова, Кристина Кускова, Ольга Сергеева, Полина Лобастова, Екатерина Мегедь и Евгения Рудометова.
Во втором заезде бегут Анастасия Фалеева, Анастасия Кириллова, Анастасия Доценко, Светлана Николаева и Анна Грухвина, а также Ирина Головатюк.
Дарья Старожилова смогла на последних метрах дистанции занять первое место. Она пробилась в 1/2 финала. Мекрюкова также вышла в полуфинал. Кучерук и Потапова пришли следом. Напомним, еще две спортсменки отберутся по времени.
Начнут программу четвертьфиналов женские забеги. Всего будет проведено пять четвертьфиналов. В первом забеге выступят Наталья Мекрюкова, Ольга Потапова, Дарья Сторожилова, Екатерина Никитина, Анастасия Москаленко и Ольга Кучерук.
В первом четвертьфинальном забеге побежит Александр Большунов, который является главным фаворитом мужских соревнований. Спортсмены будут бежать свободным стилем. Соревнования начнутся через 15 минут.