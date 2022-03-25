Битва олимпийских чемпионов: фигуристы идут на самые рискованные прыжки. LIVE

17:50

Год назад первый раунд, где нужно было повторять прыжки за оппонентами, остался за мужчинами.

Сначала Валиева принесла девушкам мизерное лидерство благодаря Тамаре Москвиной — она «придержала» Коляду и поставила единственные 5,9.

Но затем Туктамышева упала с тройного акселя, а Игнатов сделал. Трусова приземлилась на две руки после четверного лутца, а Алиев был чист. Наконец, Щербакова отыграла еще 0,02 балла у Мозалева на каскаде четверной флип+тройной тулуп. Но общее преимущество мужчин было весомым: 68,70 на 66,54 балла.