Битва олимпийских чемпионов: фигуристы идут на самые рискованные прыжки. LIVE

Год назад первый раунд, где нужно было повторять прыжки за оппонентами, остался за мужчинами.
Сначала Валиева принесла девушкам мизерное лидерство благодаря Тамаре Москвиной — она «придержала» Коляду и поставила единственные 5,9.
Но затем Туктамышева упала с тройного акселя, а Игнатов сделал. Трусова приземлилась на две руки после четверного лутца, а Алиев был чист. Наконец, Щербакова отыграла еще 0,02 балла у Мозалева на каскаде четверной флип+тройной тулуп. Но общее преимущество мужчин было весомым: 68,70 на 66,54 балла.
Дмитрий Алиев выступает с короткой программойРИА Новости
В прошлом году, когда впервые проводился прыжковый турнир, женщины боролись против мужчин. Тогда на лед вышли Михаил Коляда, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Спустя год состав претерпел некоторые изменения, добавились новые личности, а одной из главных потерь этого турнира можно назвать Трусову, которая отказалась выступать после Олимпийских игр.
Александра Трусова на Олимпийских играх в ПекинеGlobal Look Press
Правила прыжкового баттла: 1) Фигуристы будут разделены на две команды, состоящие из мужчин, женщин и спортивных пар;
2) Соревнования пройдут в четыре раунда;
3) Каждый из одиночников исполнит свой самый сложный сольный прыжок, затем прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. После этого спортивные пары покажут выбросы и подкрутки.
4) Исполнение элементов будет оцениваться по существующей системе оценок ISU профессиональными судьями.
Участники прыжкового турнира будут разделены на две команды и будут бороться между собой. Составы нам пока неизвестны, но полный список участников выглядит так:
1) Одиночницы — Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Майя Хромых;
2) Одиночники — Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
3) Спортивные пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александр Галлямов и Анастасия Мишина, Марк Кондратюк и Камила ВалиеваАлександр Вильф/РИА «Новости»