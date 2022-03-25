Кондратюк чудом ушел от разгрома: Щербакова выиграла прыжковый турнир и забрала миллионы

Анна Щербакова и Марк Кондратюк на прыжковом турнире Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске

Кубок Первого канала стартовал с прыжкового турнира, где фигуристы исполняли самые рискованные и сложные элементы. Победу одержала команда красных под предводительством Анны Щербаковой и Алины Загитовой, а все решилось в нервной «серии пенальти», где роковую ошибку допустил капитан команды синих Марк Кондратюк. В итоге синие получили на 1 млн рублей меньше. После этого Кондратюк взял реванш в индивидуальном прыжковом турнире, где исполнил уникальный каскад из двух четверных прыжков, который еще никому не покорился на официальном турнире.

Фанаты вырывали плакаты с Туктамышевой и болели за «Красную машину»

Кубок Первого канала заменил для российских зрителей и спортсменов мартовский чемпионат мира, на который наших фигуристов не допустили в полном составе.

У олимпийских чемпионов и победителей чемпионата мира внезапно образовалось много свободного времени, а звенящая форма после Игр в Пекине еще не потеряна — и все это богатство досталось яркому шоу-турниру на новой ледовой арене в Саранске.

На это шоу съехались фанаты фигурного катания из разных уголков страны, причем многие предварительно заказали распечатку плакатов своих кумиров в местных типографиях.

«Что происходит? Почему так много плакатов?» — удивлялась девушка за стойкой в одной из типографий, распечатывая плакат в честь Марка Кондратюка и Александра Самарина.

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Фанаты Елизаветы Туктамышевой раздавали красивые баннеры прямо у главного входа на арену. Разобрали их минут за пять.

«Это бесплатно? Вау, это же моя любимая фигуристка! Я обратно не отдам! Спасибо-спасибо-спасибо!» — восклицали фанатки, вырывая плакаты.

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Здорово, что болельщики Туктамышевой взяли эту инициативу в свои руки, поскольку на ледовой «Саранск Арене» почему-то продавался сплошь футбольный мерч — футболки Дениса Черышева и Алана Дзагоева, а также магнит «Усы надежды» в честь уже бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.

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В холле публику радовал живой музыкой духовой оркестр, который исполнял главную тему из фильма «Розовая пантера».

Также все желающие могли сфотографироваться на фоне красивого баннера, посвященного Кубку Первого канала.

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Первыми на арене появились, что удивительно, баннеры совсем юных фигуристок Аделии Петросян и Софьи Акатьевой, а вовсе не олимпийской чемпионки Анны Щербаковой или чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой. Рядом с баннерами красовался плакат «Красная машина» — в честь команды Алины Загитовой.

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Позднее появились плакаты в честь Анны Щербаковой, которую называли «принцессой льда». Рядом с ее именем также красовался баннер команды «Красная машина».

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Правда, названия «Красная машина» и «Время первых», станут актуальны больше в субботу и воскресенье, когда стартуют командные соревнования, где фигуристы будут исполнять короткую и произвольную программы.

А в первый день турнира состоялся прыжковый фестиваль, где немного отличался состав участников (сюда допустили юниорок Веронику Жилину и Софью Акатьеву, которых не будет в командном турнире), и, соответственно, был другой состав команд, а назывались они просто — красные и синие.

Красные: Анна Щербакова (капитан), Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатова, Евгений Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Главой группы поддержки красных стала Алина Загитова.

Синие: Марк Кондратюк (капитан), Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Жилина, Евгений Семененко, Александр Самарин, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Главой группы поддержки синих стала Евгения Медведева.

Правила

Команды боролись за победу в трех раундах. В первом спортивные пары исполняли тройной подкрут и тройной выброс. За победу в этом раунде команда получала один балл.

Во втором раунде каждый одиночник и одиночница исполняли самый сложный прыжок в своем арсенале (при этом они должны были рассчитать риски и выбрать наиболее дорогой, но в то же время стабильный прыжок, чтобы не подвести команду). За победу в этом раунде команда также получала один балл.

В третьем раунде одиночники исполняли каскад из пяти прыжков. За победу в этом раунде команда получала два балла.

Если победитель не был бы выявлен после трех раундов, то проводилась бы дополнительная «серия пенальти», в которой по три одиночника из каждой команды исполняли каскад из двух прыжков (или из трех, если один из них — ойлер, который служит лишь переходом между двумя более сложными).

Забегая вперед, скажем: до серии пенальти все-таки дошло, но максимально неочевидным образом. Подробное описание событий вы можете проследить в нашей текстовой онлайн-трансляции, а ниже мы приведем самые яркие моменты турнира.

Первый раунд: жуткое падение Павлюченко

В соревнованиях спортивных пар команда красных оказалась сильнее с небольшим преимуществом — 45,42 балла против 43,59 у синих. Решающим фактором стало жесткое падение Дарьи Павлюченко после тройного выброса.

У красных подобную ошибку допустили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: партнер неожиданно не удержался на ногах после того, как со всей силы отправил партнершу в выброс. Однако эта помарка была все же менее серьезной, чем падение девушки из синей команды.

Благодаря этому успеху красные повели по раундам 1-0.

Второй раунд: полный провал команды Кондратюка

Здесь красные оказались на голову сильнее. Напомним, все одиночники команд исполняли самый сложный элемент в своем арсенале.

В команде синих падение допустил Евгений Семененко (пытался сделать четверной риттбергер), а также явные ошибки позволили себе Елизавета Туктамышева (плохой выезд с тройного акселя), Вероника Жилина (степ-аут на четверном тулупе), Марк Кондратюк (неуверенный выезд с четверного сальхова), Майя Хромых (степ-аут и опора на две руки после четверного тулупа) и Камила Валиева (приземление на две ноги с четверного тулупа).

Чистый прыжок в команде синих исполнил только Александр Самарин, который справился с четверным лутцом.

У красных упала Софья Самоделкина (четвертой лутц), и Аделия Петросян допустила ошибку — перевалилась на две ноги с четверного риттбергера.

В остальном красные выступали идеально. Софья Акатьева сделала чисто четверной тулуп, Макар Игнатов — четверной риттбергер, Анна Щербакова — четверной флип, а Андрей Мозалев — четверной тулуп.

Красные выиграли этот раунд со счетом 79,75 балла против 66,15. Счет в турнире стал 2-0.

Третий раунд: Акатьева и Самоделкина подвели команду Щербаковой

На данном этапе стало казаться, что красные победят с разгромным счетом 4-0, и никакой серии пенальти не будет. Напомним, одиночники исполняли в этом раунде каскад из пяти прыжков (максимум), и после выступлений десяти фигуристов из 14 красные лидировали со счетом 100,62 — 83,54.

Однако затем произошло невероятное: Софья Акатьева и Софья Самоделкина упали с первого же прыжка и лишились каскадов.

Синие воспользовались таким подарком и сенсационно выиграли третий раунд со счетом 114,61 — 109,02, а поскольку за победу в нем давали два балла, счет в турнире стал равным — 2-2.

Четвертый раунд: личная вина Кондратюка

В серии пенальти по три одиночника из каждой команды исполняли каскад из двух прыжков (или из трех, если один из них — ойлер, который служит лишь переходом между двумя более сложными прыжками).

В составе синих вышли Кондратюк, Семененко и Валиева, а у красных — Мозалев, Игнатов и Щербакова.

Накануне решающей дуэли между Кондратюком и Мозалевым команды шли ноздря в ноздрю: 36,29 (синие) — 37,63 (красные). И в самый ответственный момент Кондратюк подвел команду: из рук вон плохо исполнил каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов — с ошибками на всех трех прыжках.

Мозалев завершал соревнования и уверенно исполнил четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов и принес красным победу, за которую они получили 3 млн рублей. Синим вручили сертификат на 2 млн.

«Это моя вина»

После турнира Кондратюк вышел к журналистам и объяснил поражение своей команды.

«Я чуть-чуть раздосадован тем, что в командном прыжковом турнире мы стали лишь вторыми. В самом конце соревнований я не очень хорошо исполнил каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов, и этих баллов не хватило для победы. Это была только моя вина.

Как выбирали, кто будет исполнять решающие прыжки в серии буллитов при счете 2-2 после всех раундов? Это я решил. Сам выбрал Камилу Валиеву и Евгения Семененко себе в напарники. Мне кажется, это было верное решение. Мы договорились, что я поеду прыгать последним, потому что я капитан команды и должен отвечать за итоговый результат.

Я знал, что победа зависит от моего каскада и от каскада Андрея Мозалева, который выступал последним в команде красных. Но я прыгнул объективно хуже – и в этом моя вина», — признал фигурист.

Кондратюк поразил уникальным каскадом

Небольшим утешением для капитана синих стал индивидуальный прыжковый турнир, состоявшийся сразу после командного. В нем Кондратюк исполнил уникальный каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов и одержал победу. Никто не сумел превзойти его результат в 22,42 балла. За победу фигуристу вручили сертификат на 500 тыс. руб.

Такой каскад очень редко исполняют одиночники на тренировках, а на официальном турнире еще не делал никто.

Кубок Первого канала является шоу-турниром, поэтому достижение Кондратюка не будет признано официальным рекордом, однако в какой-то мере это все-таки историческое событие.

«Я рад, что победил в индивидуальном прыжковом турнире. Я специально готовил каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, потому что знал заранее о формате турнира и что мне нужно будет исполнить самый сложный элемент в моем арсенале.

Наверное, стоит сделать этот элемент один раз на официальных соревнованиях, чтобы установить рекорд. Но вообще это не имеет большого практического смысла в плане баллов, потому что ты теряешь возможность потом сделать какие-то четверные, и тратишь на это один каскад.

На что потрачу 500 тысяч за победу в индивидуальном турнире? Пока не решил, но обязательно скажу, когда решу», — отметил Кондратюк.

Минусы: очень затянуто, без драйвовой атмосферы, и местами скучно

В целом прыжковый турнир удался благодаря внезапной интриге после третьего раунда и «серии буллитов». Однако были и недостатки.

Музыка играла очень тихо, и сильно не хватало драйва и энергетики рискованного прыжкового баттла. Ведущие Траньков и Ягудин пытались развлекать публику своими комментариями, но их было не очень хорошо слышно, а огромный зал часто молчал, что выглядело странно.

Стоит отдать должное зрителям: к третьему раунду они разогрелись и начали чаще аплодировать и кричать имена фигуристов, подбадривая их и значительно улучшая атмосферу.

«Императрица!!!» — заряжали фанаты при виде Туктамышевой.

«Настя, молодец!» — кричали болельщики Анастасии Мишиной.

«Королева, мы в восхищении!» — скандировали поклонники Камилы Валиевой.

«Аня! Аня! Аня!» — вторили им фанаты Щербаковой.

Однако после окончания командного прыжкового турнира большая часть зрителей разошлась, и триумф Кондратюка в индивидуальных соревнованиях мало кто увидел. Людей можно понять: высидеть три часа в не самой развлекательном атмосфере довольно тяжело.

Думается, что в монтаже турнир будет выглядеть намного ярче и динамичнее, ведь в эфир он пойдет позже. Однако зрителей на арене было немного жаль.