Кондратюк чудом ушел от разгрома: Щербакова выиграла прыжковый турнир и забрала миллионы

Фанаты вырывали плакаты с Туктамышевой и болели за «Красную машину»
Кубок Первого канала заменил для российских зрителей и спортсменов мартовский чемпионат мира, на который наших фигуристов не допустили в полном составе.
У олимпийских чемпионов и победителей чемпионата мира внезапно образовалось много свободного времени, а звенящая форма после Игр в Пекине еще не потеряна — и все это богатство досталось яркому шоу-турниру на новой ледовой арене в Саранске.
На это шоу съехались фанаты фигурного катания из разных уголков страны, причем многие предварительно заказали распечатку плакатов своих кумиров в местных типографиях.
«Что происходит? Почему так много плакатов?» — удивлялась девушка за стойкой в одной из типографий, распечатывая плакат в честь Марка Кондратюка и Александра Самарина.
Плакат болельщицы
Фанаты Елизаветы Туктамышевой раздавали красивые баннеры прямо у главного входа на арену. Разобрали их минут за пять.
«Это бесплатно? Вау, это же моя любимая фигуристка! Я обратно не отдам! Спасибо-спасибо-спасибо!» — восклицали фанатки, вырывая плакаты.
Здорово, что болельщики Туктамышевой взяли эту инициативу в свои руки, поскольку на ледовой «Саранск Арене» почему-то продавался сплошь футбольный мерч — футболки Дениса Черышева и Алана Дзагоева, а также магнит «Усы надежды» в честь уже бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.
В холле публику радовал живой музыкой духовой оркестр, который исполнял главную тему из фильма «Розовая пантера».
Также все желающие могли сфотографироваться на фоне красивого баннера, посвященного Кубку Первого канала.
Первыми на арене появились, что удивительно, баннеры совсем юных фигуристок Аделии Петросян и Софьи Акатьевой, а вовсе не олимпийской чемпионки Анны Щербаковой или чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой. Рядом с баннерами красовался плакат «Красная машина» — в честь команды Алины Загитовой.
Позднее появились плакаты в честь Анны Щербаковой, которую называли «принцессой льда». Рядом с ее именем также красовался баннер команды «Красная машина».
Правда, названия «Красная машина» и «Время первых», станут актуальны больше в субботу и воскресенье, когда стартуют командные соревнования, где фигуристы будут исполнять короткую и произвольную программы.
А в первый день турнира состоялся прыжковый фестиваль, где немного отличался состав участников (сюда допустили юниорок Веронику Жилину и Софью Акатьеву, которых не будет в командном турнире), и, соответственно, был другой состав команд, а назывались они просто — красные и синие.
Красные: Анна Щербакова (капитан), Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатова, Евгений Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Главой группы поддержки красных стала Алина Загитова.
Синие: Марк Кондратюк (капитан), Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Жилина, Евгений Семененко, Александр Самарин, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Главой группы поддержки синих стала Евгения Медведева.
Правила
Команды боролись за победу в трех раундах. В первом спортивные пары исполняли тройной подкрут и тройной выброс. За победу в этом раунде команда получала один балл.
Во втором раунде каждый одиночник и одиночница исполняли самый сложный прыжок в своем арсенале (при этом они должны были рассчитать риски и выбрать наиболее дорогой, но в то же время стабильный прыжок, чтобы не подвести команду). За победу в этом раунде команда также получала один балл.
В третьем раунде одиночники исполняли каскад из пяти прыжков. За победу в этом раунде команда получала два балла.
Если победитель не был бы выявлен после трех раундов, то проводилась бы дополнительная «серия пенальти», в которой по три одиночника из каждой команды исполняли каскад из двух прыжков (или из трех, если один из них — ойлер, который служит лишь переходом между двумя более сложными).
Забегая вперед, скажем: до серии пенальти все-таки дошло, но максимально неочевидным образом. Подробное описание событий вы можете проследить в нашей текстовой онлайн-трансляции, а ниже мы приведем самые яркие моменты турнира.
Первый раунд: жуткое падение Павлюченко
В соревнованиях спортивных пар команда красных оказалась сильнее с небольшим преимуществом — 45,42 балла против 43,59 у синих. Решающим фактором стало жесткое падение Дарьи Павлюченко после тройного выброса.
У красных подобную ошибку допустили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: партнер неожиданно не удержался на ногах после того, как со всей силы отправил партнершу в выброс. Однако эта помарка была все же менее серьезной, чем падение девушки из синей команды.
Благодаря этому успеху красные повели по раундам 1-0.
Второй раунд: полный провал команды Кондратюка
Здесь красные оказались на голову сильнее. Напомним, все одиночники команд исполняли самый сложный элемент в своем арсенале.
В команде синих падение допустил Евгений Семененко (пытался сделать четверной риттбергер), а также явные ошибки позволили себе Елизавета Туктамышева (плохой выезд с тройного акселя), Вероника Жилина (степ-аут на четверном тулупе), Марк Кондратюк (неуверенный выезд с четверного сальхова), Майя Хромых (степ-аут и опора на две руки после четверного тулупа) и Камила Валиева (приземление на две ноги с четверного тулупа).
Чистый прыжок в команде синих исполнил только Александр Самарин, который справился с четверным лутцом.
У красных упала Софья Самоделкина (четвертой лутц), и Аделия Петросян допустила ошибку — перевалилась на две ноги с четверного риттбергера.
В остальном красные выступали идеально. Софья Акатьева сделала чисто четверной тулуп, Макар Игнатов — четверной риттбергер, Анна Щербакова — четверной флип, а Андрей Мозалев — четверной тулуп.
Красные выиграли этот раунд со счетом 79,75 балла против 66,15. Счет в турнире стал 2-0.
Третий раунд: Акатьева и Самоделкина подвели команду Щербаковой
На данном этапе стало казаться, что красные победят с разгромным счетом 4-0, и никакой серии пенальти не будет. Напомним, одиночники исполняли в этом раунде каскад из пяти прыжков (максимум), и после выступлений десяти фигуристов из 14 красные лидировали со счетом 100,62 — 83,54.
Однако затем произошло невероятное: Софья Акатьева и Софья Самоделкина упали с первого же прыжка и лишились каскадов.
Синие воспользовались таким подарком и сенсационно выиграли третий раунд со счетом 114,61 — 109,02, а поскольку за победу в нем давали два балла, счет в турнире стал равным — 2-2.
Четвертый раунд: личная вина Кондратюка
В серии пенальти по три одиночника из каждой команды исполняли каскад из двух прыжков (или из трех, если один из них — ойлер, который служит лишь переходом между двумя более сложными прыжками).
В составе синих вышли Кондратюк, Семененко и Валиева, а у красных — Мозалев, Игнатов и Щербакова.
Накануне решающей дуэли между Кондратюком и Мозалевым команды шли ноздря в ноздрю: 36,29 (синие) — 37,63 (красные). И в самый ответственный момент Кондратюк подвел команду: из рук вон плохо исполнил каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов — с ошибками на всех трех прыжках.
Мозалев завершал соревнования и уверенно исполнил четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов и принес красным победу, за которую они получили 3 млн рублей. Синим вручили сертификат на 2 млн.
«Это моя вина»
После турнира Кондратюк вышел к журналистам и объяснил поражение своей команды.
«Я чуть-чуть раздосадован тем, что в командном прыжковом турнире мы стали лишь вторыми. В самом конце соревнований я не очень хорошо исполнил каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов, и этих баллов не хватило для победы. Это была только моя вина.
Как выбирали, кто будет исполнять решающие прыжки в серии буллитов при счете 2-2 после всех раундов? Это я решил. Сам выбрал Камилу Валиеву и Евгения Семененко себе в напарники. Мне кажется, это было верное решение. Мы договорились, что я поеду прыгать последним, потому что я капитан команды и должен отвечать за итоговый результат.
Я знал, что победа зависит от моего каскада и от каскада Андрея Мозалева, который выступал последним в команде красных. Но я прыгнул объективно хуже – и в этом моя вина», — признал фигурист.
Кондратюк поразил уникальным каскадом
Небольшим утешением для капитана синих стал индивидуальный прыжковый турнир, состоявшийся сразу после командного. В нем Кондратюк исполнил уникальный каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов и одержал победу. Никто не сумел превзойти его результат в 22,42 балла. За победу фигуристу вручили сертификат на 500 тыс. руб.
Такой каскад очень редко исполняют одиночники на тренировках, а на официальном турнире еще не делал никто.
Кубок Первого канала является шоу-турниром, поэтому достижение Кондратюка не будет признано официальным рекордом, однако в какой-то мере это все-таки историческое событие.
«Я рад, что победил в индивидуальном прыжковом турнире. Я специально готовил каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, потому что знал заранее о формате турнира и что мне нужно будет исполнить самый сложный элемент в моем арсенале.
Наверное, стоит сделать этот элемент один раз на официальных соревнованиях, чтобы установить рекорд. Но вообще это не имеет большого практического смысла в плане баллов, потому что ты теряешь возможность потом сделать какие-то четверные, и тратишь на это один каскад.
На что потрачу 500 тысяч за победу в индивидуальном турнире? Пока не решил, но обязательно скажу, когда решу», — отметил Кондратюк.
Минусы: очень затянуто, без драйвовой атмосферы, и местами скучно
В целом прыжковый турнир удался благодаря внезапной интриге после третьего раунда и «серии буллитов». Однако были и недостатки.
Музыка играла очень тихо, и сильно не хватало драйва и энергетики рискованного прыжкового баттла. Ведущие Траньков и Ягудин пытались развлекать публику своими комментариями, но их было не очень хорошо слышно, а огромный зал часто молчал, что выглядело странно.
Стоит отдать должное зрителям: к третьему раунду они разогрелись и начали чаще аплодировать и кричать имена фигуристов, подбадривая их и значительно улучшая атмосферу.
«Императрица!!!» — заряжали фанаты при виде Туктамышевой.
«Настя, молодец!» — кричали болельщики Анастасии Мишиной.
«Королева, мы в восхищении!» — скандировали поклонники Камилы Валиевой.
«Аня! Аня! Аня!» — вторили им фанаты Щербаковой.
Однако после окончания командного прыжкового турнира большая часть зрителей разошлась, и триумф Кондратюка в индивидуальных соревнованиях мало кто увидел. Людей можно понять: высидеть три часа в не самой развлекательном атмосфере довольно тяжело.
Думается, что в монтаже турнир будет выглядеть намного ярче и динамичнее, ведь в эфир он пойдет позже. Однако зрителей на арене было немного жаль.